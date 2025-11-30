'9세 연하와 재혼' 은지원 "결혼은 두 번이 낫다"

그룹 '젝스키스' 은지원이 결혼관에 대해 파격적인 발언을 했다.

은지원은 지난 29일 방송한 KBS 2TV 가족 예능물 '살림하는 남자들 시즌2'('살림남')에서 현 아내에 대한 남다른 애정을 뽐냈다.

특히 아내가 요리를 잘한다고 칭찬했다. 자신의 모친과 똑같은 손맛을 낸다는 것이다.

은지원은 "아내가 요리하는 걸 좋아한다. 나박김치랑 잔치국수를 잘한다"고 했다.

미혼인 지상렬은 결혼 선배인 은지원에게 조언을 구했다.

은지원은 조언에 앞서 "제 조언은 충격적일 텐데 괜찮아요?"라고 운을 뗐다. 재혼한 그는 "결혼은 두 번이 나은 것 같다"고 말해 지상렬은 물론 모든 출연진을 당황하게 했다.

은지원은 이어 "처음은 뭣도 모른다"라고 너스레를 떨었다.

은지원은 2010년 첫사랑과 미국 하와이에서 결혼식을 올렸으나, 2년 만에 결별했다. 당시 혼인신고는 하지 않아, 사실혼 관계를 정리한 것으로 알려졌다.

9세 연하의 스타일리스트와 지난달 재혼했다.

