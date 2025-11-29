‘시그널’ 출연 원로 배우 이문수 별세…향년 76세

원로 배우 이문수가 별세했다. 향년 76세.

뉴시스(한국연극배우협회 제공)

사단법인 한국연극배우협회는 29일 이문수의 별세 소식을 전했다.

1949년 경기 양평에서 태어난 고인은 공무원 생활을 하다 서울예술전문대학(현 서울예대)에 입학했다. 1989년 국립극단에 합류한 뒤 연극 ‘시련’, ‘문제적 인간 연산’, ‘세일즈맨의 죽음’, ‘1984’, ‘갈매기’, ‘리어왕’ 등에 출연했다.

영화와 TV 드라마 연기 활동도 병행했다. 영화 ‘거룩한 계보’, ‘천년학’, ‘바르게 살자’, ‘킬러들의 수다’에 나왔고 특히 '헬로우 고스트’에서 ‘할배 귀신’ 역을 맡아 대중에 얼굴을 알렸다.

tvN 드라마 ‘시그널’과 SBS 드라마 ‘대물’ 등에서도 선 굵은 연기를 선보이며 깊은 존재감을 남겼다. 특히 후배들 사이에서 성실함을 인정 받았다는 전언이다.

지난 2010년에는 문화체육관광부 장관표창을 수훈하며 공로를 인정받았다.

고인의 빈소는 한양대학교병원장례식장 2호실에 마련됐다. 발인은 오는 12월 1일 오전 8시 20분이며, 장지는 에덴추모공원이다.

