올데이 프로젝트, 새 EP 콘셉트 포토 공개…'윈터 룩' 찰떡 소화

혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.

더블랙레이블은 28일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 오는 12월 8일 발매되는 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 첫 EP '올데이 프로젝트'(ALLDAY PROJECT) 포토 콘텐츠를 공개했다.

사진제공=더블랙레이블

공개된 이미지에는 퍼 재킷과 패딩, 모자와 장갑 등의 패션 아이템으로 '윈터 룩'을 선보인 올데이 프로젝트 다섯 멤버의 모습이 담겼다. 특히 짙은 구름이 깔린 하늘과 겨울 바다를 배경으로 하고 있어, 여름에 선보였던 데뷔곡 '페이머스'(FAMOUS) 그리고 '위키드'(WICKED)와는 사뭇 다른 느낌을 자아낸다. 전혀 달라진 온도로 돌아오는 올데이 프로젝트의 변신은 어떤 모습일지 궁금해진다.

올데이 프로젝트가 데뷔 6개월 만에 처음 발매하는 EP '올데이 프로젝트'에는 선공개된 '원모어타임'(ONE MORE TIME)과 새롭게 공개되는 타이틀 '룩앳미'(LOOK AT ME)를 비롯해 총 6곡이 수록된다. 앞서 공개된 다큐멘터리 자체 콘텐츠에서 멤버들은 "지금까지 보여드린 모습과는 다른 색깔", "일기장 같은 앨범" 등의 힌트로 첫 EP를 소개해 기대감을 드높인 바 있다.

사진제공=더블랙레이블

지난 17일 발표된 '원모어타임'은 국내 최대 음원 사이트 멜론의 메인 차트 톱 100에서 2위까지 올랐고, 뮤직 비디오 역시 유튜브 트렌딩 차트 월드와이드 1위에 등극하고 중국 최대 점유율의 음원 사이트 QQ뮤직 MV 차트에서도 4위를 차지하며 글로벌 화력을 입증했다.

한편 올데이 프로젝트의 첫 EP '올데이 프로젝트'는 오는 12월 8일 오후 6시에 발매된다.

