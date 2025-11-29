수원 여관에서 살해된 시한부 할머니… 조사실에서 스킨십 한 커플

수원 여관에서 살해된 시한부 할머니의 이야기에 모두 안타까움을 금치 못했다.
지난 28일 방송된 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들4’에서는 화성서부경찰서 여성청소년과 팀장 이재효 경감과 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사 일지를 공개했다.
이날 방송에서 소개된 첫 번째 사건은 혼자 사는 할머니가 이틀 동안 연락이 되지 않아 걱정이라는 신고로부터 시작됐다. 오래된 여관을 운영하며 생활하던 70대 중반의 말기 암 환자였던 할머니는 여관 내실에서 숨진 채 발견됐다.
몸싸움 흔적은 전무했지만, 할머니의 목에서 희미한 멍과 손톱자국이 발견되며 타살로 추정됐다. 범행 추정일 새벽부터 할머니의 휴대전화에는 카드 결제 문자가 이어졌고, 9시간 동안 29번에 걸쳐 약 200만 원이 사용된 것으로 드러났다. 내역은 지역을 오가며 음식점, 모텔, 금은방 등에서 사용돼 할머니가 직접 사용한 것으로 보기 어려웠다.
카드 사용 한 시간 전, 인근 CCTV에는 남자가 혼자 여관에 들어갔다가 나온 뒤 건너편에 있던 여자와 대화를 나누고, 여자가 뒤따라 들어가는 모습이 포착됐다.
이후 30분 뒤 두 사람이 다급하게 빠져나오는 장면도 담겼다. 카드가 사용된 금은방 CCTV에도 여관 앞 남녀의 모습이 포착됐고, 이들은 남성 시계와 돌반지 세 개를 구매한 것으로 드러났다.
이후 인근 금은방에서 이를 되팔았으며, 남성은 21세 박 씨로 이전에 폭행으로 2차례 기소됐고, 두 달 전에는 폭행 건으로 재판 중이었던 인물이었다. 여자는 한 살 많은 박 씨의 연인으로, 범행 당일에도 동창의 집에서 지인의 휴대전화를 훔친 뒤 경찰서에서 조사를 받은 것으로 드러나 충격을 더했다.
이들은 돈도, 잘 곳도 없어 개통되지 않은 휴대전화를 들고 다녔다. 형사들은 친구들의 SNS를 통해 박 씨를 유인했고, 약속 장소에서 체포했다. 그는 여관 이야기가 나오자 물건만 훔쳤다며 살인은 부인했다.
박 씨는 여자친구가 현금을 모두 가지고 “무섭고 괴롭다”며 사라졌다고 주장했다. 곧 자수하겠다던 여자친구는 박 씨의 연락에도 의심했고, 하동의 버스터미널에서 전화를 한 사실이 드러났다.
이후 형사들이 출동하던 중 한 PC방에서 여자친구를 체포했는데, 찜질방 옷을 입고 PC방에 들어와 서울말로 전화를 빌려달라 한 뒤 '여관 살인'을 검색하는 것이 수상해 PC방 사장이 경찰인 친구에게 신고했던 것이다.
여자친구는 할머니의 목을 조른 것은 박 씨라며 자신은 카드와 통장만 훔쳐 나왔다고 주장했다. 이들은 돈도, 잘 곳도 없어서 범행을 저질렀다고 말했고 박 씨는 여자친구가 할머니 혼자 있던 여관을 안다며 털러 가자고 제안했다고 주장했다.
그러나 대질신문 때 박 씨는 여자친구의 말이 다 맞다고 번복했고, 두 사람은 그 과정에서도 서로 발을 포개는 등 스킨십을 이어가 모두를 경악하게 했다.
특히 할머니는 잠들어 있던 중, 박 씨가 술에 취한 친구가 있는데 일어나지 못한다며 도와달라고 요청하자 도움을 주려다 봉변을 당한 것으로 드러나 안타까움을 더했다.
두 사람은 돌아다니며 무전취식도 수차례 했고, 여자친구는 사건 후에도 지인 집에서 지갑을 절도한 사실이 밝혀졌다. 이에 안정환은 “이것들은 벌써 이런 짓이냐”고 분노를 금치 못했다. 박 씨는 징역 20년, 여자친구는 징역 10년을 선고받았다.
