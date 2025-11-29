병원에서 노인 낙상이 발생하는 이유…고령층에 더 위험할 수 있다 [수민이가 궁금해요]

60대 이후에는 골조직이 급격히 약해지는 시기다. 미끄러짐 같은 가벼운 충격에도 쉽게 골절이 발생할 수 있다. 노년기에 낙상은 삶의 흐름을 완전히 바꿔놓을 수 있다. 낙상이 고관절 골절을 일으켜 독립적인 생활을 무너뜨린다. 장기간의 와병, 폐렴, 욕창, 인지 기능 저하로 이어지는 악순환도 촉발한다. 따라서 건강한 노년을 위해서는 낙상이 잘 생기는 위험 요인을 미리 파악하고 적극적으로 예방하는 노력이 필요하다.

◆낙상에 따른 고관절 골절 위험

서울대병원 응급의학과 정주 교수 연구팀이 국제학술지 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 최신호에 발표한 논문을 보면, 2011∼2020년 전국 23개 응급의료기관을 찾은 65세 이상 노인 낙상 환자 17만5095명을 분석한 결과, 낙상에 따른 고관절 골절 위험은 나이뿐 아니라 낙상이 발생한 시설 유형과 계절에 따라 크게 달라지는 것으로 나타났다.

연구에 따르면 낙상 후 고관절 골절 진단 비율은 65∼74세 8.1%, 75∼84세 18.4%, 85세 이상 28.7%로 나이가 들수록 가파르게 증가했다. 연구팀은 85세 이상 고령자의 고관절 골절 위험이 65∼74세 대비 4.24배 높다고 추정했다.

특히 여성의 골절 비중은 모든 연령대에서 남성보다 높았다. 연구진은 “폐경 이후 급격한 골 손실이 주요 원인”이라고 설명했다.

흥미로운 점은 낙상 후 고관절 골절이 집보다 요양원이나 병원에서 더 많이 발생했다는 사실이다. 고관절 골절 진단 비율은 의료기관에서 가장 높았다. 이어 요양원, 가정, 기타 장소 순이었다.

요양원과 병원의 고관절 골절 위험은 집보다 각각 1.21배, 1.60배 높았다.

연구진은 “요양원·병원 입원 환자들은 보행 능력이 떨어질 뿐 아니라 약물 영향, 낯선 환경 등이 겹쳐 낙상과 골절 위험이 크게 증가한다”고 설명했다. 의료기관에서는 85세 이상 초고령층에서 골절 위험이 가파르게 증가하는 현상도 관찰됐다.

낙상은 계절에 따라서도 위험도가 달랐다. 계절별 낙상 환자 비율은 봄 23.4%, 여름 23.7%, 가을 27.8%, 겨울 25.1%로, 가을과 겨울에 낙상과 골절 발생이 가장 많았다.

연구진은 “가을에는 야외 활동이 많아지고, 겨울에는 도로 결빙, 미끄러운 실내환경, 두꺼운 옷으로 인한 유연성 저하 등이 복합적으로 작용해 낙상 위험이 커진다”고 분석했다.

◆외출 전 관절과 근육 이완해야

노년기 낙상 사고를 예방하려면 외출 전 충분히 몸을 풀어 관절과 근육을 이완하는 게 좋다. 옷차림은 따뜻하되 움직임을 방해하지 않는 가벼운 복장이 권장된다.

신발은 미끄럼 방지 기능이 있는 제품을 선택하는 것이 안전하다. 외출 시 등산 스틱이나 지팡이를 활용하는 것도 도움이 된다. 차에서 내릴 때나 계단을 내려갈 때는 바닥이 미끄러운지 확인하며 천천히 움직여야 한다. 내리막길에서는 무릎을 살짝 굽혀 비스듬히 내려오는 것이 안전하다.

주머니에 손을 넣고 걷는 행동은 균형을 잃기 쉬워 피해야 한다.

넘어졌을 때의 대처도 중요하다. 곧바로 일어나 움직이면 부상을 악화시킬 수 있다. 일단 천천히 몸을 일으켜 다친 부위가 없는지 확인해야 한다. 겉으로 이상이 없어 보여도 통증이 지속되면 미세 골절 가능성을 확인하기 위해 병원을 찾는 것이 좋다. 손으로 눌렀을 때 참기 어려운 통증이 있다면 골절을 의심하고 즉시 진료를 받아야 한다.

정 교수는 "낙상은 단순 사고가 아니라 노인의 시력, 근력, 인지 기능 등 신체 기능 저하가 종합적으로 반영된 결과"라며 "특히 병원과 요양시설은 안전하다고 믿는 경향이 있지만 실제로는 고령층에게 훨씬 위험할 수 있는 만큼, 시설 기반의 체계적인 예방 프로그램이 강화돼야 한다"고 말했다.

