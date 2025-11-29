이커머스업계 "겨울맞이 쇼핑 수요를 잡아라"

겨울맞이 쇼핑 수요가 늘어나는 시기를 맞아 이머커스 업계가 다양한 카테고리를 대상으로 특가 행사를 진행한다.

29일 업계에 따르면 쿠팡이 연중 가장 큰 직구 쇼핑 행사인 '쿠블프(쿠팡 블랙프라이데이)'를 다음 달 1일까지 진행한다.

아디다스·어그·닥터마틴·보스·닛신·나우푸드 등 해외에서 사랑받는 800여개 브랜드를 한곳에 모았다.

행사 기간 2만7000여개의 해외 인기 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

대표 상품으로 라로슈포제 시카플라스트 밤, 피노 프리미엄 터치 헤어 마스크, 로지텍 MX 마스터 3S 무선마우스, 트와이닝 레이디 그레이 티, 쏜리서치 조인트 서포트 뉴트리언츠 캡슐 등이 있다.

매일 오전 11시에는 '데일리 핫딜'을 열어 한정 수량 초특가 상품을 선보인다. 특정 상품 2개 구매 시 사용할 수 있는 10% 한정 쿠폰도 제공한다.

아울러 글로벌 세제 브랜드를 선보이는 '글로벌 세제 컬렉션'을 론칭, 이를 기념한 할인행사를 30일까지 진행한다.

독일의 '프로쉬', 벨기에의 '에코버', 캐나다의 '넬리'를 포함해 '타이드', '오미노비앙코', '다우니' 등 브랜드가 포함된다.

11번가가 고객들이 자주 찾는 패션·뷰티·리빙 카테고리의 인기 상품을 한데 모아 특가에 판매하는 월간 프로모션 '찐템페스타'를 오는 30일까지 실시한다.

겨울 쇼핑 수요를 겨냥해 패션(롱코트, 패딩, 퍼 재킷, 어그부츠 등), 뷰티(앰플, 세럼, 수분크림 등), 리빙(크리스마스 트리, LED 무드등, 극세사 이불 등) 등 카테고리별로 최근 수요가 높은 인기 상품들을 할인가에 선보인다.

인기 뷰티 브랜드와 기획한 11번가 단독 세트 상품을 2만원 균일가에 선보이는 '럭키박스' 코너도 마련했다.

또 '생로랑 노리타 미니', '루이비통 로잘리 코인퍼스 반지갑', '유세린 하이알루론 아이크림', '필립스 EMS 벨트 마사지기' 중 원하는 경품에 응모하면 추첨을 통해 증정하는 참여형 이벤트도 진행한다.

롯데온은 30일부터 다음 달 3일까지 '2025 광천김 연말 결산 빅 세일'을 진행한다.

광천김 제품을 최대 40%까지 할인 판매한다. '곱창 도시락김'을 비롯해 '재래 도시락김', '바삭바삭 해물 모둠 김자반', '곱창 캔김' 등 인기 상품을 만나볼 수 있다.

아울러 12월 둘째주까지 '경상남도 농특산물 소비페스타' 행사도 진행한다.

실온 보관으로 간편한 '알토리 찐고구마 큐브', '국내산 한돈 간장LA돼지갈비', '산골 사각사각 요거트'와 같은 인기 상품과 '천왕봉 신의 약도라지정', '의령 망개떡김가네', '달아라 야생화꿀' 등의 특산품을 선보인다.

최대 20%까지 할인받을 수 있는 25년 경남 우수 농특산물 쿠폰을 다운받아 사용할 수 있다.

G마켓과 옥션이 오는 30일까지 '블랙프라이데이' 행사를 열고, 디지털·가전 중심 인기 상품을 특가 판매한다.

연말 수요가 많은 디지털·가전 상품을 모은 '테크핫딜관', 반복 구매 상품을 초특가에 선보이는 '스타배송 창고대개방', 해외 블랙프라이데이를 겨냥한 '해외직구관', 가격경쟁력이 높은 '클리어런스관' 등 4개의 쇼핑관을 마련했다.

또 매일 자정에 최대 3만원 할인의 '5% 할인쿠폰' 3종을 선착순 지급한다.

일부 디지털·가전 상품 대상 카드사 결제할인도 제공한다.

'릴레이 핫딜'은 매일 오전 10시에 순차 공개한다.

매일 라이브방송도 진행한다. 총 10개 대형 디지털·가전 브랜드가 참여한 '라이브핫딜쇼' 코너를 통해 사은품과 단독 구성 등 특전을 제공한다.

