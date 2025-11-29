"두눈 안보여"…이순재, 6개월전 병상 모습

배우 이순재(91) 별세 6개월 전 모습이 공개됐다.

28일 방송한 MBC TV 추모 다큐 '배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'에선 5월25일 병상에 누운 이순재 모습을 비췄다. "작년 10월에 (KBS 2TV '개소리'를) 촬영하고 나오니까 안 보이더라. 병원 갔더니 (왼쪽) 눈이 안 보인다고 했다"고 털어놨다.

소속사 이승희 대표가 "선생님 몸만 생각해라"고 하자, 이순재는 "그럼"이라고 답했다. 이 대표는 "몸 건강해지면 하고 싶은 거 없느냐"고 물었고, 이순재는 "하고 싶은 건 작품밖에 없다"고 했다.

이 대표는 "아는 분이 별로 없을텐데, (이순재) 왼쪽 눈이 안 보이고 오른쪽 눈도 100% 다 보이는 건 아니었다"면서 "그런데도 '더 해야 한다'고 했다. 제일 가슴 아팠던 게, 안 보이니까 나나 매니저에게 '큰 소리로 읽어달라'고 했다. '읽어주면 외우겠다'고 해 참 가슴이 아팠다"며 눈물을 보였다.

배우 송옥숙은 "안 보이지만 부족한 부분을 노력으로 채운 것"이라며 "선생님이 나한테도 '노력과 도전이 없는 배우는 배우가 아니'라고 했다. 선생님은 할 수 있다는 자신감이 있었던 것 같다. 잘 해내지 않았느냐"고 했다.

이순재는 25일 새벽 세상을 떠났으며, 이천 에던낙원에 잠들었다. 지난해 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 개소리에 출연했으나, 10월 건강 문제로 활동을 중단했다. 개소리로 첫 연기대상을 안았으며, 역대 최고령 수상자가 됐다. 정부는 고인에게 금관문화훈장을 추서했다. 2021년 윤여정, 2022년 이정재에 이어 세 번째로, 문화·예술 부문 최고 등급 훈장이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지