‘추경호 영장심사’에 단일대오 이룬 국힘… ‘계엄 1주기’ 메시지 두고 고심

당 노선을 두고 내홍을 겪던 국민의힘이 추경호 의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 “영장은 기각돼야 한다”며 한목소리를 내고 있다. 영장이 발부될 경우 여권의 ‘내란정당’ 공세는 물론 위헌 정당 해산 압박이 더욱 거세질 수 있다는 위기감이 반영된 결과다.

국민의힘 장동혁 대표는 28일 대구 동구 국립신암선열공원에서 기자들을 만나 추 의원 체포동의안 가결에 대한 입장을 묻는 말에 “야당을 탄압하고 어떻게든 위헌 정당으로 몰아 야당을 해산하려 청구한 무리한 영장”이라고 밝혔다. 장 대표는 “법원이 정당히 판단해 반드시 기각될 것”이며 “여당의 내란 몰이도 끝을 맞이하게 될 것”이라고 덧붙였다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 27일 추경호 의원에 대한 체포동의안 처리에 항의하며 국회 본회의장 앞에서 규탄대회를 열고 있다. 연합뉴스

당내에서도 추 의원의 영장 기각을 요구하는 목소리가 잇따랐다. 김도읍 정책위의장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “(영장이) 기각될 것이라 확신한다”며 “법원은 법률에 따라 정당하고 공정한 판단을 내려달라”고 말했다. 정희용 사무총장도 “특검은 불구속 수사의 원칙을 저버린 채 추 의원에 대한 구속영장을 무리하게 밀어붙였다”며 “법과 원칙에 따라 기각돼야 한다”고 힘을 보탰다.

비상계엄 1주기를 앞두고 지도부에 반성과 성찰을 요구해온 김재섭 의원은 이날 YTN 라디오에서 구속영장에 대해 “99.99% 기각될 거라고 생각한다”고 말했다. 김 의원은 “추 의원에게 방해 의도가 있었다는 추상적, 주관적 개념을 적용했다”며 “영장 자체가 대단히 무리하게 청구됐다”고 설명했다.

‘12·3 비상계엄 1주기 메시지’와 ‘당심 70% 경선룰’을 두고 이견을 내보이던 국민의힘이 ‘단일대오’를 이룬 것에는 야당 탄압이 도를 넘었다는 공감대가 영향을 미쳤다는 분석이다. 영장이 발부될 경우 더불어민주당의 ‘내란정당 해산’ 프레임이 더욱 강화될 수 있기 때문이다. 국민의힘 소속 다른 의원들에게까지 수사가 확대될 수 있다는 불안도 있다.

계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 국민의힘 추경호 의원이 27일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안에 대한 신상 발언을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

국민의힘에선 구속영장 기각에 무게를 싣고 있다. 영장이 기각될 경우 ‘야당 탄압’, ‘내란몰이 종식’ 프레임을 앞세워 대대적 반격에 나선다는 게 국민의힘의 구상이다.

이런 상황에서 당 지도부는 ‘12·3 비상계엄 1주기’ 메시지를 두고 고심하고 있다. ‘윤어게인 절연’을 요구하는 소장파와 ‘우파결집’을 촉구하는 강성 당원의 요구 중 어디에 중점을 두느냐에 따라 당내 갈등이 재차 촉발될 수 있기 때문이다. 현재 추 의원에 대한 영장심사 결과는 3일 새벽에 발표될 가능성이 높다.

당내 소장파는 영장 결과와 상관없이 당 차원의 사과가 필요하다는 입장이다. 김 의원은 라디오에서 “당내 분위기는 사과해야 한다는 분들이 더 많다”며 “(지도부 사과가 없을 경우) 저 나름의 사과를 해야 될 것 같다. 같이 메시지를 낼 의원 20명과 얘기를 나눴다”고 말했다. 김용태 의원도 전날 “추경호 전 원내대표의 구속영장이 기각된다고 하더라도 지도부에서 12월3일에는 계엄과 관련한 반성 메시지가 그대로 나가야 한다”고 주장한 바 있다.

당 지도부 관계자는 “지도부 입장에선 소장파 의원들의 사과하라는 압박도 이해가 되지만, 사과 이후 우리가 받을 내란 몰이의 수렁을 어떻게 감당할지에 대한 고심도 있다”며 “장 대표 입장에서도 어떤 메시지를 낼지 여러 통로를 통해 들으며 고심하고 있다”고 설명했다.

