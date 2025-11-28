국힘 김재섭 “지도부 사과 없으면, 당내 의원 20명과 계엄 사과할 것”

국민의힘 김재섭 의원이 장동혁 대표에게 12·3 비상계엄 1주기를 맞아 반성의 메시지가 필요하다고 재차 촉구했다. 당 차원의 반성이 없을 경우 의원들과 집단행동에 나서겠다고도 밝혔다.

김 의원은 28일 YTN라디오에서 “당내 분위기는 사과해야 한다는 분들이 더 많다”며 “지도부 결정이 아직 정해지지 않은 상태이다 보니 지도부의 입장을 존중한다는 의미에서 의원들이 나서지 않을 뿐”이라고 말했다.

김 의원은 2020년 당시 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 이명박·박근혜 전 대통령이 직무 중 위법행위로 구속 수감된 것을 놓고 “대통령의 잘못은 곧 집권당의 잘못”이라며 당 차원에서 사과했던 점을 언급하며 “그 당시에도 저항이 있었지만, 오히려 국민들께서 좋게 봐주셨다”고 짚었다. 그러면서 “국민들께서 집권여당이었던 국민의힘에게 (계엄에 대해) ‘납득할 만한 충분한 사과를 했냐’고 물어보시면 자신 있게 ‘그렇다’고 대답을 못 할 것 같다”고 했다.

김 의원은 지도부의 사과가 없을 경우 당내 의원 20여명과 함께 사과의 메시지를 내겠다고 밝혔다. 그는 “어제 20명과 얘기를 했는데, 늘어날 가능성도 있다고 생각한다”며 “앞으로 나아가야 할 방향, 지난날의 성찰 등의 주요 내용일 것”이라고 설명했다.

김 의원은 장 대표을 향해 2020년 총선에서 우파 집결 노선만 몰두하다 패배했던 황교안 전 대표의 길을 따라가지 말라고도 했다. 그는 “황교안의 길이라는 것은 선거 패배의 길, 보수 몰락의 길, 황교안 개인의 정치적인 역할도 끝나는 길이었다”며 “장동혁의 길을 새로 갔으면 좋겠다는 것이 제 바람이자 역할을 하고 싶은 부분”이라고 덧붙였다. 그러면서 그는 “이번 선거에서 지면 가장 크게 정치적 위기를 맞이하는 게 본인이라는 걸 장동혁 대표가 왜 모르겠나”라며 “12월3일을 기점으로 윤석열, 부정선거 음모론자와의 절연 움직임이 있을 거라고 바라고 있고, 그렇게 되리라 본다”고 말했다.

