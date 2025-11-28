홍진경 "시집 가자마자 1년에 제사 4번…전날 잠 못 자"

모델 겸 방송인 홍진경이 결혼 후 1년에 제사 4번을 지냈다고 말했다.
그는 지난 27일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 올라온 영상에서 마이큐·김나영 부부를 집으로 초대했다.
홍진경은 "마이큐도 원래 알았던 동생이고 나영이도 예뻐했어서 기분 좋다"며 "진짜 사랑하는 애들"이라고 했다.
그는 "경사니까 잔칫날이다. 한국에선 갈비찜, 잡채를 빼놓을 수 없으니까 두 개를 준비할 거다"라고 덧붙였다.
홍진경은 "난 생긴 거에 비해서 요리를 좀 안다"며 "시집 가자마자 1년에 제사를 4번 지냈다"고 말했다.
그는 "시어머니가 딱 놓으셨다. 나를 믿으신 것"이라고 했다.
홍진경은 "(제사) 일주일 전부터 밤에 잠이 안 왔다. 나는 제사 음식으로 다져진 애라 웬만한 양은 무섭지가 않다"고 말했다.
그는 "요리할 때 티스푼이나 계량컵 안 쓴다. 그런 게 나오는 순간 요리 하기가 싫어지니까 입맛에 맞게 양념 하면 된다. 요리는 정답이 없다"고 했다.
