추경호 영장 발부 땐 국힘 줄기소 가능성… 법원 판단따라 정국 격랑

내란죄 관련 혐의를 받고 있는 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 가결됨에 따라 향후 법원 결정에 따라 정국에 큰 파장이 예상된다. 범여권이 주도한 체포동의안 가결을 놓고 야당 국민의힘은 ‘정치보복’이라며 강하게 반발했다. 현직 국회의원이 내란죄와 관련해 체포동의안이 가결된 것은 2013년 통합진보당 이석기 의원 이후 12년 만이다.

계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 국민의힘 추경호 의원이 27일 국회 본회의장에서 자신의 체포동의안 표결을 앞두고 신상발언을 하고 있다. 연합뉴스

국회는 27일 오후 2시 본회의에서 범여권 및 개혁신당 의원들만 참여한 가운데 추 의원 체포동의안을 가결했다. 22대 국회에서 의원 체포동의안이 표결에 부쳐진 것은 더불어민주당 신영대, 국민의힘 권성동 의원에 이어 세 번째이며 이 중 권 의원과 추 의원 체포동의안은 가결됐다.



지난해 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원은 의원총회 장소를 수차례 바꾸며 혼선을 유발하고 자당 소속 의원들이 계엄 해제 표결에 참석하는 데 방해했다는 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구됐다.



국회의원이 내란 관련 혐의로 체포동의안 표결이 부쳐지기는 2013년 이 전 의원 이후 12년 만이다. 이 전 의원은 당시 내란음모 혐의로 체포동의안이 가결됐고 이듬해 헌법재판소는 통합진보당이 민주적 기본질서에 위배된다며 해산 결정을 내렸다.

표결 보이콧… 퇴장하는 국힘 의원들 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의안 표결이 진행되기에 앞서 국민의힘 의원들이 단체로 퇴장하고 있다. 12·3 비상계엄 당시 원내대표였던 추 의원은 국회의 계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 내란 특별검사팀에 의해 구속영장이 청구됐다.허정호 선임기자

추 의원이 구속될 경우 여권은 국민의힘을 상대로 ‘위헌정당’ 공세를 한층 강화할 것으로 보인다. 민주당 정청래 대표는 필요시 국민의힘에 대한 위헌정당 해산 심판 절차를 밟겠다고 말한 바 있다. 정 대표는 전날 회의에서 국민의힘을 상대로 “만약 추 전 원내대표가 내란 수괴 피고인 윤석열의 지시 혹은 요청을 받아 의도적으로 의총 장소를 변경한 것이 사실로 확인된다면 추 전 원내대표는 내란의 중요임무에 종사한 내란 공범이고, 그런 지시에 따른 국민의힘 의원들도 모두 내란 공범에 해당할 것”이라며 “국민의힘은 내란 정당으로 위헌정당 해산 심판의 대상을 피할 길이 없어 보인다”고 강조했다.



이날 본회의에서 더불어민주당은 추 의원 체포동의안 표결을 당론으로 정하지 않고 자유의사에 맡겼다. 180명이 참여한 추 의원 체포동의안 표결에서 반대와 기권표가 총 6표가 나왔는데, 범여권에 포함되지 않는 개혁신당 의석수가 3석임을 감안하면 범여권 의원 중에서 추 의원 체포동의안에 적극·소극적으로 반대한 의원이 최소 3명이었다는 추론이 가능하다.

정성호 법무부 장관이 27일 국회 본회의에서 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의 이유를 설명하고 있다. 연합뉴스

추 의원은 체포동의안 표결에 앞서 신상발언에서 “저는 계엄 당일 우리 당 국회의원 그 누구에게도 계엄해제 표결 불참을 권유하거나 유도한 적이 없다”고 강조했다. 추 의원은 “특검이 청구한 영장 내용을 보면, 제가 계엄해제 표결을 방해했다는 의혹은 아무런 근거 없는 악의적인 정치 공작이라는 것이 더욱 명확해졌다”며 “특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했다는 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 원내대표로서의 통상적 활동과 발언을 억지로 꿰맞춰 영장을 창작했다”고 말했다.



추 의원이 연설을 마치자 국민의힘 의원 전원은 박수를 친 뒤 표결에 참여하지 않고 본회의장을 퇴장했다. 이어 본회의장 앞 로텐더홀에서 ‘정치보복 불법수사 특검규탄’, ‘야당탄압 불법특검’ 등의 피켓을 들고 규탄대회를 열었다. 이들은 추 의원에 대한 체포동의안이 통과되자 “정치보복 불법수사 불법특검 해체하라”등을 외치며 반발했다. 체포동의안 가결에 따라 법무부는 내란 특별검사팀(특검 조은석)에 전달하게 된다. 특검은 이를 법원에 제출하고 법원은 영장실질심사 기일을 지정한다. 권 의원 심문 기일이 체포동의안 가결일로부터 5일 만에 열렸다는 점을 감안하면, 추 의원의 심문 기일도 다음주 초 열릴 가능성이 크다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 27일 추경호 의원에 대한 체포동의안 처리에 항의하며 국회 본회의장 앞에서 규탄대회를 열고 있다. 연합뉴스

추 의원에 대한 구속영장이 발부될 경우 특검은 국회 계엄 해제요구안 표결 방해 의혹 규명에 막판 총력을 기울일 것으로 보인다. 비상계엄 당일 추 의원과 함께 원내대표실에 머물렀던 국민의힘 지도부 소속 의원들까지 무더기 기소할 것이란 관측도 제기된다. 반대로 영장이 기각된다면 특검은 ‘정치보복 수사’ 논란을 피하기 어렵다. 수사기간 종료까지 2주도 남지 않은 만큼 추 의원을 불구속 상태로 기소할 가능성이 높다. 표결 방해 의혹에 연루된 다른 야당 의원들에 대한 조사도 동력을 잃을 수밖에 없다. 앞서 한덕수 전 국무총리와 박성재 전 법무부 장관, 황교안 전 국무총리에 대한 영장이 잇달아 기각된 만큼, 특검이 법리 검토보다 이들의 신병 확보에만 몰두했다는 비판도 피하기 어려울 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지