아동 성범죄자 조두순이 언급한 ‘국민카드’…그는 왜?

조두순. 뉴시스

올해 초부터 ‘섬망’으로 추정되는 정신 이상 증세를 보여 온 조두순이 재판에서 돌연 ‘국민카드’를 언급했다.

섬망은 급성으로 발생하는 뇌 기능 장애 증후군으로, 주의력 저하, 의식 수준 및 인지 기능 장애를 주된 특징으로 한다.

그는 아내가 올해 초 집을 나가자 이 증세가 더 악화한 것으로 전해진다.

실제 전날 열린 재판에서도 뜬금없는 소리를 하는 등 재판장 질문을 제대로 알아듣지 못하는 모습을 보였다. 국민카드 언급도 그래서 나왔다.

조두순은 ‘야간외출 금지 명령’을 위반해 지난해 징역 3개월을 선고받고 복역한 뒤 이번엔 아이들 하교 시간대 4차례 무단으로 외출한 혐의로 기소돼 재판을 받았다.

수원지법 안산지원 형사1부(부장판사 안효승)는 이날 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 불구속 기소된 조두순에 대한 1심 재판을 열었다.

조두순은 지난 3월 말부터 6월 초까지 경기도 안산 소재 다가구주택 내 거주지를 벗어나 ‘하교 시간대 외출 제한 명령’을 위반해 4차례 무단 외출한 혐의를 받고 있다.

조두순은 집 안에서 위치추적 전자장치를 망가뜨린 혐의도 받는다.

조두순 외출 제한 시간은 등·하교 시간대인 오전 7~9시와 오후 3~6시, 야간 시간대인 밤 9시부터 이튿날 오전 6시까지이다.

조두순은 귀가 잘 들리지 않는 듯 헤드셋을 착용한 채 재판에 임했다.

조두순은 ‘국민참여 재판을 희망하나’라는 질문을 받자 “국민카드요?”라며 되물었다. 이에 변호인이 조두순의 귀에 대고 설명하기도 했다.

그는 이후에도 재판장 질문을 제대로 알아듣지 못해 되묻거나 변호인 도움을 받았다.

검찰은 조두순이 올해 무단으로 거주지를 이탈하고 위치추적 장치를 파손한 내용의 공소사실을 설명하고는 그가 정신병을 앓고 있어 약물치료 등 치료감호가 필요하다고 밝혔다.

조두순은 공소사실에 대한 의견을 묻는 재판장에게 “재판장 판결하는 대로 하겠다. 할 말 없고 성찰하고 반성하겠다”고 답했다.

재판부는 조두순이 수사 과정에서 범행을 자백하면서도 “집 밖에 나간 적 없다. (위치추적 전자장치 파손에 대해) 고의성이 없었다”는 등 공소사실 전체를 인정하지는 않고 있다고 판단, 재판을 속행키로 했다.

한편 안산보호관찰소는 지난 6월 조두순이 정신 이상 증세를 보이는 점을 감안해 법원에 감정유치장을 신청했다.

국립법무병원은 7월 말쯤 조두순에 대한 정신 감정을 진행한 결과 치료 감호가 필요하다는 감정 의견을 회신한 것으로 파악됐다.

조두순은 2008년 12월 경기도 안산 소재 교회 앞에서 초등학생을 납치해 성폭행하고 중상을 입힌 혐의로 징역 12년형을 선고받고 복역한 뒤 2020년 12월 12일 출소했다.

