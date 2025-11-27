9세‧32세‧66세‧83세…인간의 뇌, 평생 네 번의 ‘대전환’ 맞는다

인간의 뇌가 평생 동안 다섯 단계로 발달한다는 연구 결과가 나왔다. 9세, 32세, 66세, 83세가 변화를 겪는 중요한 전환점이라는 것이다.

영국 케임브리지대 연구진은 0세에서 90세 사이 총 3802명의 뇌 MRI 데이터를 분석한 결과, 뇌 구조와 연결망이 일정한 속도로 변화하는 것이 아니라 주요 시기에 큰 변화를 겪는다는 연구 결과를 공개했다. 이는 25일(현지시간) 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈를 통해 발표됐다.

픽사베이

연구에 따르면 아동기인 0~9세 동안 뇌는 시냅스 과잉 생성과 선택적 제거 과정을 거치며 회백질과 백질이 급속히 발달한다. 이어 9세부터 32세까지 청소년기로 접어들며 백질 성장이 지속되고 연결망이 정교해지면서 뇌 연결 효율성이 최고조에 달한다. 이 시기는 정신 건강 장애가 처음 나타날 위험이 큰 시기로도 확인됐다.

32세 이후 성인기에 들어서면 뇌 구조는 안정기에 접어들며, 급격한 변화 대신 지능과 성격이 안정화한다. 66세부터는 초기 노화 단계로 접어들며 백질 연결성이 서서히 감소하고 뇌 영역 간 장거리 연결이 줄어 국지적 연결이 강화된다. 83세 이후 후기 노화 단계에서는 뇌 전체 연결성이 더 줄고 일부 영역 의존도가 높아지며, 뇌 기능이 글로벌에서 로컬 중심으로 바뀐다.

연구를 주도한 던컴 애슬 케임브리지대 교수는 “뇌 발달은 평탄하게 진행되는 것이 아니라 몇 번의 큰 전환점을 거치며, 이 시기를 이해하면 학습 능력과 정신 건강, 노화 관련 질환 위험을 해석하는 데 도움이 된다”고 설명했다.

