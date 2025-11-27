코르티스, 데뷔 앨범으로 첫 밀리언셀러 달성

신인 보이그룹 '코르티스'가 데뷔 앨범으로 첫 밀리언셀러로 등극했다.

27일 써클차트가 발표한 최신 주간 앨범차트(집계기간 11월16~22일)에 따르면 코르티스의 첫 번째 미니앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스'(COLOR OUTSIDE THE LINES)는 발매 3개월 만에 누적 판매량 106만장을 돌파했다.

이로써 코르티스는 올해 데뷔한 신인 중 유일하게 단일 앨범으로 밀리언셀러 반열에 올랐다.

앨범은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 누적 스트리밍 1억 회(10월 12일 기준)를 달성했다. 인트로곡 '고!'(GO!)는 멜론 일간, 주간, 월간 차트를 모두 휩쓸었다.

미국에서의 성과도 눈에 띈다. '컬러 아웃사이드 더 라인스'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(9월27일자) 15위로 진입, 프로젝트성 팀을 제외한 역대 K팝 그룹의 데뷔 음반 최고 성적을 썼다.

지난 8월 데뷔한 코르티스는 방탄소년단(BTS)와 투모로우바이투게더가 소속된 빅히트뮤직에서 6년 만에 선보인 보이그룹이다.

마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호로 이뤄진 5인조로, 다양한 영역에서 다섯 멤버가 공동 창작 방식으로 작업하는 '영 크리에이터 크루'를 지향한다.

