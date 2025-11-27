이민우 "이수만이 멤버들 몰래 수표 챙겨줘…지금은 연락 안 해"

그룹 '신화' 이민우가 SM엔터테인먼트 소속 당시 이수만 전 총괄 프로듀서에게 각별한 사랑을 받았다고 전했다.

26일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 가수 자이언티, 신화 이민우, 반려견 훈련사 강형욱, 유튜버 권또또가 게스트로 출연했다.

사진=MBC 제공

이날 이민우는 "이수만 선생님이 모두를 사랑했지만 제가 춤을 잘 춰서 유독 좋아해 주셨다"며 "멤버들도 모르는 이야기가 있다. 선생님이 따로 불러서 수표로 용돈을 챙겨주신 적이 있다"고 말했다.

이어 정규 3집 활동기를 떠올리며 "멤버들과 다 같이 모니터를 보는데 이수만 선생님이 제 칭찬을 많이 하셨다. 제 파트가 아닌데도 센터로 들어가라고 하셨고. '헤이 컴 온!'(Hey Come On!) 뮤직비디오 주인공도 나였다"고 전했다.

이수만의 편애에 멤버 전진은 질투를 드러냈다. 이민우는 "무대 위 삼각구도가 있으면 항상 전진이 제 옆에 있었다. 칭찬받으려고 한 발 더 앞에 나와 있었다"며 웃음을 자아냈다.

그러면서 "제가 춤을 만들어서 센터에 많이 선다고 오해하시는데 타이틀곡이나 중요한 부분에선 사이드에 위치한다. 사이드에 위치해도 센터처럼 보인다"고 덧붙였다.

이에 김구라가 "지금도 이수만 총괄과 통화하냐"고 묻자 이민우는 "연락하고 지내는 사이는 아니다. 연락을 못 드린지 오래돼서 죄송스럽기도 하다"고 답했다.

그는 "(신화가) SM과 재계약 시점에서 재계약을 안 하고 나오지 않았냐. 그때 이수만 선생님이 메일 한 통을 보내셨다"며 "너를 한국의 제2의 어셔

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지