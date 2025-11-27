“결혼 안한다던 MZ, 9월에 몰려갔다”…왜 갑자기 달라졌나?

올해 9월 혼인 건수가 2015년 이후 가장 많은 수준을 기록하면서 출산 지표도 동반 상승했다.

결혼 적령기에 본격 진입한 1991~1996년생 ‘에코붐(2차 베이비붐) 세대’가 혼인·출산 흐름을 이끌고 있다는 분석이 나온다.

2025년의 혼인·출산 지표는 감소 일변도였던 10년간의 흐름을 바꾸는 첫 장면이 될 가능성이 있다. 게티이미지

초저출생이 구조화된 한국 사회에서 세대 교체 효과가 통계로 확인된 첫 흐름이라는 점에서 주목된다.

◆혼인 18개월 연속 증가…9월 기준 10년 만의 최대치

27일 국가데이터처의 ‘2025년 9월 인구동향’에 따르면 지난 9월 혼인 건수는 1만8462건으로 전년 동월 대비 20.1% 증가했다.

이는 9월 기준으로 2015년 이후 가장 높은 수치이자, 18개월 연속 증가세다.

혼인 감소가 ‘일상’이 된 지난 10년 흐름을 고려하면 이례적 반등이다.

혼인 증가와 맞물려 출생아 수도 늘고 있다.

지난 9월 출생아는 2만2369명으로 전년보다 1780명(8.6%) 늘었다. 1~9월 누적 출생아 수도 19만1040명으로 집계되며 올해 전체 출생아 수가 25만 명을 넘어설 가능성이 커졌다.

이는 2020년 9월 이후 5년 만의 최고치다.

9월 사망자는 2만8101명으로 전년 대비 3.9% 줄었다. 그럼에도 여전히 사망 > 출생 구조가 유지되면서 인구 자연 감소는 이어지고 있다.

올해 3분기 자연 증가는 -2만11명, 한국은 24분기 연속 인구 감소를 기록 중이다.

◆‘에코붐 세대’가 움직이기 시작했다

전문가들은 이번 혼인·출산 반등의 가장 큰 배경으로 1990년대 초중반 출생 세대의 집단적 결혼·출산기 진입을 꼽는다.

이 세대는 부모 세대(베이비붐)의 출산이 한 차례 증가했던 ‘큰 코호트(cohort)’로, 숫자 자체가 많다.

결혼과 출산을 미루는 경향이 뚜렷했지만, 일정 연령이 되면서 집단적으로 행동하는 양상이 통계적으로 드러나고 있다는 분석이다.

◆경기·정책·가치관 변화가 맞물린 ‘3중 효과’

에코붐 세대의 혼인·출산 움직임은 구조적 요인과 외부 환경이 동시에 작용한 결과로 풀이된다.

코로나 이후 노동시장 회복으로 30대 초반의 정규직 비중이 상승했고, 소득 수준도 전 세대보다 안정적으로 형성됐다.

전세가격 안정, 결혼·신혼부부 대상 특례대출 등이 결혼 진입 장벽을 낮췄다는 평가도 있다.

1990년대생은 결혼·출산을 선택의 문제로 인식하지만, 한 번 결정을 내리면 빠르게 실천하는 특징을 보인다는 분석이 나온다.

◆전문가들 “반등의 신호…안정적 흐름 만들 정책 필요해”

인구구조 전문가는 “9월 혼인과 출생이 동시에 증가한 것은 에코붐 세대의 본격적 진입이 만든 구조적 변화”라며 “이번 상승세는 일시적 반등이 아니라 세대 교체 효과라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

이어 “혼인 건수가 2015년 이후 최대치를 기록한 것은 뚜렷한 반등 신호”라며 “18개월 연속 증가라는 점에서 추세적 회복으로 볼 수 있다”고 덧붙였다.

그는 “에코붐 세대는 결혼·출산을 늦추지만 일정 시점이 되면 집단적으로 움직이는 특성이 있다”며 “이번 결과는 가치관 변화와 세대 구조가 동시에 영향을 준 결과”라고 풀이했다.

출생아가 15개월 연속 증가한 것은 정책적으로도 고무적이지만, 자연 감소는 계속되고 있어 장기적인 지원 체계가 필수적이다.

혼인·출산 확대는 소비·주거·노동시장에까지 연쇄적인 긍정 효과를 줄 것으로 보인다. 특히 에코붐 세대의 움직임은 향후 경제 패턴을 좌우할 수 있다.

1990년대생은 주거·고용 환경의 변동성이 컸지만 최근 안정 요인이 늘면서 결혼·출산으로 이어지고 있다는 분석이다.

신혼부부 주거, 보육 인프라, 일·생활 균형 제도 등을 전방위적으로 강화해야 이번 반등을 지속 가능한 흐름으로 만들 수 있다. 게티이미지

또 다른 전문가는 “혼인 증가가 출생 증가로 이어지는 구조가 확인된 것이 중요하다. 이는 내년 출생 지표에도 긍정 신호”라며 “사망 감소와 출생 증가가 함께 나타난 것은 흔치 않은 조합이다. 자연 감소는 여전해 장기적 대책이 필요하다”고 강조했다.

아울러 “초저출생 고착화가 완만하게나마 전환점을 맞을 가능성이 있다”며 “세대·가치·정책이 맞물리면 인구 전망 자체가 달라질 수 있다”고 부연했다.

그러면서 “혼인·출산 회복 신호가 뚜렷해진 만큼 지금이 정책 강화의 적기”라며 “주거·보육·일생활 균형 정책을 더 속도감 있게 추진해야 한다”고 제언했다.

◆“감소 일변도였던 10년간 흐름 바꾸는 첫 장면”

한국은 여전히 인구 자연감소가 지속되는 구조적 위기에 놓여 있지만, 2025년의 혼인·출산 지표는 감소 일변도였던 10년간의 흐름을 바꾸는 첫 장면이 될 가능성이 있다.

특히 에코붐 세대의 본격적인 혼인·출산 진입은 향후 몇 년간 출생 지표의 핵심 변수가 될 전망이다.

전문가들은 “지금이 정책의 골든타임”이라며, 신혼부부 주거, 보육 인프라, 일·생활 균형 제도 등을 전방위적으로 강화해야 이번 반등을 지속 가능한 흐름으로 만들 수 있다고 강조한다.

