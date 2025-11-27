“벌써 10조 넘게 들어왔다”…도대체 어디길래?

올해 국내 주식시장에서는 조용하지만 뚜렷한 변화가 감지되고 있다.

국내 주식형 상장지수펀드(ETF)에 연중 대부분 꾸준히 자금이 유입되며, 과거 상승기마다 반복되던 ‘팔고 떠나는’ 패턴이 흔들리고 있는 것이다.

‘역대급 상승장’이라는 평가 속에서도 투자자들은 차익 실현보다 보유·추가 매수를 택하고 있다.

전문가들은 이를 한국 개인투자 문화의 구조적 변화로 해석한다.

◆올해 10개월 중 9개월 ‘순유입’…“이례적 흐름”

27일 금융업계에 따르면 올해 국내 총 주식형 ETF에는 5월을 제외한 모든 달에 순자금이 유입됐다.

“증시 상승 = 환매 증가”라는 기존 공식이 무너진 것이다.

월별 순유입 규모(국내 주식형 ETF)를 보면 △11월(12일 기준) 3조1500억원 △10월 말 8165억원 △9월 말 2조579억원 △8월 말 5898억원 △7월 말 3조1479억원 △6월 말 5378억원 △4월 말 2조323억원 △3월 말 1조74억원 △2월 말 5081억원 △1월 말 4471억원으로, 5월만 9417억원 순유출이었다.

증시가 오르자마자 환매가 쏟아지는 국내 시장 특성상 이 정도의 ‘버티기·추매’ 흐름은 극히 이례적이라는 평가가 나온다.

전문가들은 장기 ETF 적립 비중이 꾸준히 늘어난 점에 주목한다.

금융업계 한 관계자는 “올해 자금 유입은 단기 트렌드가 아닌 구조적 변화”라며 “차익 실현보다 장기 보유를 택하는 문화가 확산되고 있다. 이는 시장 성장성에 대한 신뢰 회복을 의미한다”고 말했다.

◆‘오르면 판다’던 한국 시장, 왜 달라졌나

올해 변동성이 큰 장세에서도 매도보다 매수가 늘어났다.

변동성 국면에서도 흔들리지 않고 꾸준히 ETF를 쌓아 올린 점은 개인 투자자 심리가 확실히 개선됐다는 방증이다.

지수가 빠르게 오를 때마다 팔고 나가던 기존 패턴도 바뀌고 있다.

올랐으니 팔자가 아닌 ‘추세를 믿고 더 담자’로 전략이 전환된 것이다. 이는 한국 증시에 대한 신뢰가 높아졌다는 중요한 시그널이다.

시장 투명성 강화, 모바일 플랫폼 확산 등 접근성이 개선되면서 ETF 투자 진입 장벽도 크게 낮아졌다.

제도적 환경 개선이 개인 투자자의 ‘팔지 않고 버티는 힘’으로 이어졌다는 분석이다.

ETF는 분산·리스크 관리 면에서도 효율적이라는 인식이 자리 잡고 있다.

◆전문가들 “ETF, 이제 ‘단기 매매 상품’ 아니다”

미국 등 선진 시장에서 이미 일반화된 ETF 중심 투자 문화가 한국에서도 자리 잡는 과정이라는 분석도 있다.

개별 종목 대신 ETF로 시장 전체 성장에 베팅하는 글로벌 트렌드가 국내에도 확산되고 있는 것이다.

올해 자금 흐름은 한국 ETF 시장의 성격이 변하고 있음을 보여준다.

과거에는 ETF가 단기 수익을 노린 매매 수단으로 활용됐다면, 이제는 장기 자산 배분의 핵심 축으로 자리 잡고 있는 것이다.

전문가들은 “이 같은 흐름이 지속될 경우 한국 개인투자자의 투자 생태계가 근본적으로 안정될 가능성이 높다”고 전망한다.

