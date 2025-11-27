현대차, ‘원 아시아 크리에이티브’ 4관왕

현대차그룹은 현대차와 종합광고대행사 이노션이 아시아·태평양 지역 내 최고 크리에이티브 작품과 에이전시를 선정하는 ‘2025 원 아시아 크리에이티브 어워즈’에서 각각 ‘올해의 브랜드’와 ‘올해의 에이전시’(사진) 상을 수상했다고 26일 밝혔다.

한국 브랜드와 에이전시가 원 아시아 어워즈에서 함께 최고상을 받은 것은 처음이다. 2020년 출범한 원 아시아 크리에이티브 어워즈는 아시아 각국의 크리에이티브 역량 강화와 업계 네트워크 확장을 목표로 매년 개최된다. 현대차와 이노션은 공동 기획한 단편 영화 ‘밤낚시’ 캠페인이 브랜디드 엔터테인먼트, 크리에이티브 효과성 부문 최고상을 받는 등 12개 상을 석권한 성과를 인정받았다. 밤낚시는 자동차 제조사가 제작한 영화라는 점에서 이례적인 도전과 경계를 뛰어넘는 협업의 성공적 사례로 평가 받는다. 현대차그룹은 ‘밤낚시’로 ‘올해의 최고 캠페인’과 ‘올해의 마케터’(지성원 브랜드마케팅본부장·전무)에도 이름을 올려 4관왕을 달성했다. 지 전무는 ‘밤낚시’ 같은 과감한 콘텐츠 기획으로 전 세계 고객에게 현대차만의 브랜드 경험을 제공했다는 평가를 받았다. 현대차그룹 관계자는 “이번 수상은 현대차와 이노션이 그간 함께 쌓아온 창의적인 시도와 역량을 모아 시너지를 극대화한 성과물”이라고 말했다.

