울산 온 베트남 용접공들 ‘K조선 드림’

조선업에서 부족한 인력문제를 해소하기 위한 ‘울산 광역형 비자’를 통해 26일 외국인 근로자들이 입국했다. 광역형 비자를 통해 외국인 기능 인력이 실제 입국한 것은 이번이 처음이다.



울산시에 따르면 이날 오전 6시55분 베트남 국적 용접공 49명이 김해국제공항을 통해 입국했다. 이들 용접공들은 베트남 현지에서 공개 모집 방식으로 용접역량을 평가 받아 선발됐다. 이후 현지 인력양성센터에서 한국어와 한국사회문화, 직무 교육을 3개월간 받았고 울산시가 교육수료생 중 우수인력을 선별해 비자를 발급받았다.

26일 울산 광역형 비자로 입국한 베트남 용접공들이 울산 동구청에서 기초생활질서에 대한 교육을 받고 있다. 울산 동구 제공

이들은 HD현대중공업에서 마련한 버스를 타고 울산 동구청으로 이동해 기초생활질서 교육과 화폐 단위 등의 경제교육을 받았다. 범죄 예방을 위해 동구의 통합관제센터도 견학했다. 이들은 27일 울산경찰청의 준법교육을 받은 뒤 HD현대중공업의 사내 하청업체에 배치된다. 현장에 투입되는 건 다음 달 1일부터이다.



울산 광역형 비자는 울산시가 베트남, 태국, 우즈베키스탄, 인도네시아 4개국에서 선별·검증한 인력에 대해 법무부가 비자(E-7-3)를 내주고, 울산지역 조선업 현장에서 2년간 일하도록 하는 방식으로 운영되고 있다. 2026년까지 한시적으로 운영되는 제도로, 울산시는 지난 5월 경남도와 함께 광역형 비자 시범사업 대상지로 선정됐다.



다음 달 태국 28명, 우즈베키스탄 19명이 조선업 기능 인력으로 들어오는 등 울산시는 내년까지 440여명의 광역형 비자 인력을 도입할 계획이다.

이와 별도로 시는 조선업 인력난 해소를 위한 해외 기술인력 양성사업을 추진하고 있다. 지난 7월엔 우즈베키스탄에서 시행된 ‘글로벌 기술 인재 양성사업’ 1기 수료생 97명이 교육을 마치고 울산 지역 조선업체에 배치됐다. 울산시는 올해 말까지 우즈베키스탄, 베트남, 태국 등 총 230명의 기술 인력을 추가로 확보할 계획이다.



울산시가 해외에서 조선업 인력 양성에 나선 건 조선업 수주는 늘어나는 반면 일할 사람이 부족해서다. 조선·해양산업 인적자원개발위원회(ISC)에 따르면 지난해 조선업의 미충원율은 14.7%로 전체 산업 평균(8.3%)의 약 두 배 수준이다. 한국조선해양플랜트협회는 국내 조선업계에 매년 1만2000명가량의 인력이 부족하며, 2027년까지 약 13만명의 추가 인력이 필요할 것으로 전망했다.



외국인 근로자 도입에 대해 반대하는 목소리도 있다. ‘동구 살리기 주민대회 조직위원회’는 25일 울산시와 고용노동부에 “외국인 근로자 고용을 확대하는 광역형 비자 사업을 폐기하라”는 내용의 탄원서를 제출했다. 탄원서에는 주민 6500여명이 참여했다. 이들은 외국인 근로자 유입 확대로 조선업이 단기 비정규직 중심 산업구조로 고착되고, 조선업의 기술력이 하락될 가능성이 있다고 우려한다. 조직위는 “인력난 문제를 풀기 위해선 외국인 고용 확대가 아닌 숙련공 유지와 원·하청 구조의 합리적 개선 등 구조적 전환을 해야 한다”고 주장했다.



김종훈 울산 동구청장은 관련 기자회견에 참석해 외국인 증가에 따른 지역사회 문제를 언급하며 “주민들이 동남아에 사는 것 같다고 한다”, “단지 막연한 불안감이라고 할 수 있는가” 등의 발언을 했다. 이는 이주 노동자들에 대한 혐오성 발언이라는 비판을 불러일으켰고, 김 구청장은 “신중하지 못했다”고 사과했다.

