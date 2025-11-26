최예나, K팝 최초 '하츠네 미쿠' 피처링… "이 조합 무슨 일"

"위기를 기회로"

최예나가 글로벌 버추얼 가수 하츠네 미쿠와 협업한 앨범을 공개했다. 뉴시스

버추얼 아티스트의 세계관은 이제 ‘마이너한 장르’라고 평가할 수 없을 만큼 확장되어가고 있다.

가수 최예나(YENA)는 갈수록 성장해가는 버추얼 아티스트 세계관에 새롭게 발을 내디디며 최예나만이 구현할 수 있는 ‘예나 코어’를 견고히 했다.

최예나는 26일 글로벌 음원 플랫폼을 통해 K-POP 아티스트 최초로 글로벌 버추얼 가수 하츠네 미쿠(Hatsune Miku)가 피처링한 신곡 ‘STAR!(스타!) (feat. Hatsune Miku)’를 공개했다.

최예나의 신곡, 'STAR!'. YH엔터테인먼트 제공

‘STAR! (feat. Hatsune Miku)’는 최예나의 캐릭터를 그대로 담아낸 일렉트로닉 댄스 장르로, 톡톡 튀는 피아노 라인과 파워풀한 신디사이저 사운드, 그리고 “내 Style이 Star”라는 가사까지 ‘예나 그 자체’를 담아낸 곡이다.

특히 이번 신곡은 K-POP 아티스트 최초로 일본 인기 버추얼 싱어 하츠네 미쿠(Hatusne Miku)의 피처링을 이끌어내며, 트렌드를 선도하는 ‘젠지(GenZ) 아티스트’ 최예나의 존재감을 더욱 공고히 했다.

‘STAR! (feat. Hatsune Miku)’ 뮤직비디오에는 하츠네 미쿠가 등장해 현실과 버추얼을 오가는 연출을 완성했다. K-POP과 J-POP 감성을 연결하는 신선한 조합으로 현지 팬들에게도 강렬한 인상을 남겼다.

최예나, 예나. YH엔터테인먼트 제공

끊임없는 시도로 자신만의 ‘예나 코어’를 구축해온 최예나는 이번 신곡을 통해 한층 더 넓어진 세계관을 보여줬고, 새로운 음악적 시그니처를 만들어가며 독보적 존재감을 증명했다.

또, 최예나는 최근 MBC ‘버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’에 출연해 무대를 풍성하게 채웠으며, 앞으로도 국내외를 오가며 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

한편, 최예나는 Mnet 예능 프로그램 ‘프로듀스 48’을 통해 얼굴을 알렸다. 걸그룹 연습생들의 데뷔전인 ‘프로듀스 48’에서 최종 순위 4등을 기록, 걸그룹 아이즈원(IZ*ONE)으로 데뷔했다.

아이즈원 활동이 끝난 이후에도 최예나는 솔로로 활동하며 자신의 음악 세계와 대중문화를 연결하며 독보적인 ‘예나 코어’를 구축해 나갔다. 버추얼 아티스트와 협업한 이번 앨범으로 한층 더 확장된 세계관을 보여주었다는 평가를 받는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지