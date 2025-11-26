수도권매립지공사, 국내·국제 숙련도평가 ‘만족’ 신뢰성 입증

수도권매립지관리공사가 환경분석 전문기관으로서의 역량과 국제적 신뢰성을 공고히 했다. 올해 기후에너지환경부 국립환경과학원 및 미국 환경자원학회(ERA) 숙련도평가에서 모든 항목 ‘만족’ 판정을 획득한데 따른다.

공사는 국립환경과학원 주관의 국내 숙련도시험에서 수질 16개, 폐기물 7개, 악취 8개 등 31개 항목 전부 만족으로 나타났다고 26일 밝혔다. 이번 점검은 전국의 대상 기관의 분석능력을 검증하는 국가제도다. 또 ERA 운영의 국제숙련도 프로그램에서 대기 8개, 수질 22개 등 모두에서 만족 판정으로 국제 인증을 획득했다.

분석 신뢰도 제고는 확보된 정밀한 시험·분석 결과가 매립지의 과학적 환경관리를 가능하게 하는 핵심 기반자료로 직·간접적 활용돼 의미있다. 축적된 환경데이터는 각 시설의 설비 개선과 운영 효율화에 기여할뿐 아니라 주변 지역의 영향 관리에도 중요하게 역할한다.

송병억 사장은 “향후에도 국내외 기준에 부합하는 정밀한 분석으로 더욱 역량을 강화할 것”이라며 “신뢰도 높은 데이터를 바탕으로 인프라 개선과 환경관리에 힘써 지역사회와 함께하는 친환경 공공기관으로 자리매김하겠다”고 말했다.

