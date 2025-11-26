제니가 '환승연애4'에?… 지금까지의 연애 경험담 풀까

블랙핑크 제니가 예능 프로그램 '환승연애4'에 출연한다. 제니 인스타그램 캡처

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 제니가 예능 프로그램 ‘환승연애4’에 스페셜 게스트로 출연하며 예능 프로그램 복귀를 알렸다.

티빙 오리지널 예능 ‘환승연애4’ 측은 26일 “(‘환승연애4’에) 제니 씨가 게스트로 참여하는 게 맞다”라면서 “촬영 관련 세부 일정은 확인드리기 어려운 점 양해 부탁드린다”라고 말했다.

2021년 시작한 ‘환승연애’는 다양한 이유로 이별한 커플이 모여 지나간 사랑을 되짚고 새로운 사랑을 찾아 나가는 연애 리얼리티 프로그램이다. 많은 시청자들의 인기에 힘입어 새로운 시즌이 계속됐고, 지난달 1일 시즌 4가 시작됐다.

제니가 예능 프로그램에 복귀한다. 제니 인스타그램 캡처

‘환승연애4’에는 현재 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 고정 출연 중이며, 제니는 이들과 호흡을 맞출 예정이다.

지금까지 ‘환승연애’가 진행되면서, 다른 게스트들이 출연자의 영상을 보며 자신의 연애관, 경험담, 가치관, 이상형 등을 털어놓은바, 제니 또한 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 집중된다.

올해 솔로 활동으로 싱글 ‘러브 행오버(Love Hangover)’, ‘엑스트라엘(ExtraL)’과 첫 번째 정규앨범 ‘루비(Ruby)’를 연달아 발매하며 바쁜 한 해를 보낸 제니의 예능 복귀에 시청자들은 응원의 목소리를 보내고 있다.

블랙핑크. 제니 인스타그램 캡처

한편, 제니가 속한 블랙핑크는 현재 월드투어 ‘데드라인’을 성황리에 진행 중이다.

오는 28~30일 싱가포르, 내년 1월 16~18일 일본 도쿄돔, 24~26일 홍콩에서 팬들을 만날 예정이다. 또, 완전체 컴백 준비에 나서고 있는 만큼 블랙핑크의 새로운 앨범에도 관심이 쏠린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지