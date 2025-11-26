랭킹닭컴, 1천만 원 상당 제품 기부…따뜻한 선행으로 취약계층 일자리 지원 동참

닭가슴살 및 간편 건강식 전문 플랫폼 랭킹닭컴이 사회복지법인 밀알복지재단에서 운영하는 나눔스토어 기빙플러스에 1천만 원 상당의 제품을 기부하며 취약계층 일자리 지원에 동참했다고 26일 밝혔다.

기빙플러스는 기업으로부터 받은 상품을 판매하고, 그 수익 전액을 장애인·이주여성 등 취약계층의 일자리 창출과 자립 지원에 사용하는 사회공헌 전문 플랫폼이다

이번 기부는 유튜브 예능 콘텐츠 ‘의적단’을 통해 성사됐다. 기부 물품은 향후 기빙플러스 매장을 통해 판매돼, 수익금 전액이 취약계층의 자립을 돕는 데 사용될 예정이다.

랭킹닭컴 관계자는 “작은 나눔이지만 누군가에게는 큰 힘이 될 수 있다고 믿는다”며 “앞으로도 고객에게 받은 사랑을 사회에 환원하고, 건강한 나눔 문화를 확산하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획”이라고 전했다.

한편, 랭킹닭컴은 닭가슴살을 비롯해 도시락·샐러드·간편식 등 다양한 건강식 제품을 선보이는 국내 대표 닭가슴살 플랫폼으로, ‘맛있게 건강하다’는 브랜드 철학 아래 소비자에게 지속 가능한 식습관을 제안하고 있다.

