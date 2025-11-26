[속보] 쿠팡 물류센터서 또 사망 사고…닷새 만에 근로자 잇따라 숨져

서울 송파구 쿠팡 본사 전경. 뉴시스

쿠팡 물류센터에서 근로자가 작업 중 쓰러져 숨지는 사고가 또 발생했다.

26일 경기 광주경찰서에 따르면 이날 오전 2시 4분쯤 광주시 문형동 ‘경기광주 5물류센터’에서 집품(피킹) 업무를 하던 50대 계약직 근로자 A씨가 갑자기 쓰러졌다. A씨는 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했다.

A씨는 전날 오후 6시부터 이날 오전 4시까지 야간 근무를 할 예정이었던 것으로 조사됐다. 경찰은 A씨의 최근 건강검진 기록과 유족 진술 등을 토대로 지병이 있었던 것으로 보고 있으며, 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 정확한 사인을 확인할 방침이다.

쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 측은 A씨가 지난 3월 계약직으로 입사해 최근 3개월 기준 주당 평균 근무일수 4.8일, 근무시간 41시간으로 파악된다고 밝혔다.

쿠팡 물류센터에서 야간 근무 중 근로자가 숨진 사고는 닷새 전에도 발생했다. 지난 21일 화성시 신동 동탄1센터에서 포장 업무를 맡던 30대 B씨가 내부 식당에서 쓰러져 숨졌으며, 국과수 1차 소견에서는 지병에 의한 사망 가능성이 제기됐다. 지난 8월에도 용인시 물류센터에서 냉동창고 작업 중이던 50대 C씨가 쓰러져 사망한 바 있다.

잇따른 사고에 노동계를 중심으로 과로사 의혹이 제기되고 있다.

쿠팡풀필먼트서비스 관계자는 “삼가 고인의 명복을 빈다”며 “유가족 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이어 “정확한 사인은 부검을 통해 확인될 것”이라며 “확인되지 않은 억측은 자제해 달라”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지