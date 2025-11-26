세스코, ‘Smart IPM: 2026년도 해충 예방 세미나’ 개최

종합환경위생기업 세스코(대표이사 회장 전찬혁)는 2025 종합환경위생 세미나 시리즈 8번째로 데이터 기반의 첨단 통합해충방제 솔루션을 제시한다고 26일 밝혔다.

변화하는 환경위생 정책과 트렌드에 선제적으로 대응하기 위해 올해 마련된 종합환경위생 세미나는 지난 3월 ‘식품안전 정책 세미나’를 시작으로 10월 세미나까지 총 500여명 이 참석하는 등 높은 관심 속에서 이어지고 있다.

지난 10월에 열린 7번째 프로그램 ‘산 모와 신생아를 위한 위생관리 세미나’에서는 전국 산후조리원 원장과 관계자 70여명이 참여해 산모와 신생아의 감염 예방을 중심으로 다양한 현장 사례와 실천 전략을 공유했으며, 식품안전과 실내공기질 개선을 위한 맞춤형 솔루션에 큰 호응이 이어졌다.

세스코는 8번째 순서로 오는 11월 27일 서울 강동구 상일동 세스코 멤버스시티에서 ‘Smart IPM(통합해충방제 솔루션, Integrated Pest Management Solution): 2026년도 해충 예방 세미나’를 개최한다. 세미나는 기후 변화와 환경 변화로 인해 복잡해진 해충 발생 양상에 대응하고, 데이터 기반의 미래형 해충 관리 전략을 소개하기 위해 마련됐다.

