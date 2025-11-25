정원석 포항시의원, 한국창업학회 ‘창업생태계 혁신 기여’ 부문 수상

정원석 포항시의회의원(국민의힘·두호·양덕·환여)은 지난 22일 서울창업허브 공덕에서 열린 ‘2025 한국창업학회 추계학술대회’에서 지역 창업생태계 혁신에 기여한 공로를 인정받아 ‘창업생태계 혁신 기여 부문’을 수상했다고 25일 밝혔다.

한국창업학회는 매년 창업 생태계 활성화, 지역 창업정책 기여, 창업문화 확산 등에 공적이 있는 기관 및 인물을 선정, 시상하고 있다.

정원석 포항시의회의원(왼쪽 두번째)은 지난 22일 서울창업허브 공덕에서 열린 '2025 한국창업학회 추계학술대회'에서 지역 창업생태계 혁신에 기여한 공로를 인정받아 '창업생태계 혁신 기여 부문'을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

정 의원은 그동안 학회 활동을 비롯해 지역 창업생태계와 학계를 잇는 다양한 협력 프로그램을 추진하는 등 지역 중심의 창업 환경 조성에 앞장서 온 점을 인정받았다.

정 의원은 대구대학교, 포항대학교 등에서 스타트업 창업, 기술사업화, 기업가정신 관련 강의와 실무 교육을 꾸준히 진행해 왔다. 이를 통해 지역 청년과 예비창업자들이 실제 창업 역량을 갖출 수 있도록 돕는 데 힘써 왔다는 평가가 나온다.

또한 지역 내 투자사와 공공기관, 대학 간 협력 체계를 강화해 더 많은 민간 투자기관들이 포항·대구·경북권에서 활동하도록 연결 기반을 넓히는 작업도 지속적으로 추진해 왔다.

정원석 의원<경영학 박사·사진>은 “지역에서도 충분히 우수한 스타트업이 나올 수 있도록, 창업 초기 단계부터 교육–보육–투자까지 이어지는 생태계를 만드는 데 집중하겠다” 고 말했다.

또 “지역 창업가들이 자신만의 문제 해결 능력을 발휘할 수 있도록, 학계와 현장의 거리를 좁히고, 지역대학·연구기관·투자기관과의 네트워크를 더욱 촘촘하게 만들겠다”며 지역 중심 창업 생태계의 지속성장을 위한 의지를 밝혔다.

