“2026년 수도권 집값 2~3% 상승… 양극화 심화”

내년 수도권 집값이 공급 지연과 매수심리 회복으로 올해보다 2∼3% 오를 것이라는 전망이 나왔다. 지방은 보합 혹은 하락이 예상돼 수도권과 지방의 집값 양극화 현상은 더 심해질 것으로 보인다.



대한건설정책연구원(건정연)은 25일 서울 동작구 전문건설회관에서 ‘2026년 건설·주택 경기전망 세미나’를 열고 이같이 밝혔다.

정부의 규제 강화에 서울 주요 지역에서 전세 매물이 빠르게 줄어드는 반면 월세 비중은 크게 늘어나는 가운데 25일 서울 시내 한 부동산에 인근 아파트 월세·전세 매물 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

고하희 건정연 부연구위원은 올해 주택시장은 전 고점 회복 흐름 속에서 수도권과 지방 간 양극화가 심화했다고 평가했다. 그는 “수도권은 매수심리와 거래, 가격이 모두 회복됐지만 지방은 미분양 누적과 수요 약세로 하락과 정체가 이어졌다”고 했다.



내년 수도권 주택시장은 착공 감소, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크, 3기 신도시 개발 지연 등 구조적 공급 부족 요인들로 매매가격이 2∼3% 상승할 것으로 예상됐다. 고 연구부위원은 “전고점 근접과 공급 감소 우려로 상승 압력이 유지되고, 거래 회복 흐름도 상승 여력을 뒷받침할 것”이라고 말했다. 다만 지방은 인구 감소와 수요 기반 약화, 미분양 부담으로 상승 여력이 제한되면서 1% 하락 혹은 보합 흐름이 예상된다.



내년 전셋값은 수도권이 3%, 지방은 2% 오를 것으로 제시됐다. 고 부연구위원은 “전세대출 규제와 기존 세입자의 계약 갱신 증가로 전세 매물이 급감하면서 공급이 축소되고 가격 상승이 나타날 것”이라고 설명했다.



내년 건설경기는 일부 긍정적 신호에도 불구하고 제한적 반등에 그칠 전망이다. 박선구 건정연 연구위원은 “금리 인하 기대감, PF 불확실성 감소, 공사비 안정, 이익 지표 개선 등 우호적 신호가 나타나고 있다”면서도 “착공 감소 등 누적된 선행 지표 부진과 지역 건설경기 양극화, 안전 규제 부담이 여전히 회복을 제약하고 있다”고 진단했다.



이에 따라 건설투자는 올해 264조원으로 지난해보다 9% 감소하고, 내년에는 약 2% 증가한 269조원 수준이 될 것으로 예상된다. 박 연구위원은 “올해 건설투자는 1998년(-13.2%) 이후 최대 감소 폭을 기록했고, 통계 작성 이래 최초로 5년째 마이너스 성장”이라고 했다.



김희수 건정연 원장은 “단기적 경기 부양책뿐 아니라 스마트 건설기술 도입 지원, 생산성 향상을 위한 규제 개선, 지역 건설산업 생태계 강화 등 체질 개선 노력이 병행돼야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지