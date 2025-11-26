임문영 국가인공지능전략위 부위원장 “누구나 한글처럼 누릴 수 있게… AI 기본사회 속도 내야” [세계초대석]

“그동안 부처 간 갈등이 생겼을 때 누가 조정을 안 해주면 (부처들이) 그냥 버티고만 있었습니다. 우리는 ‘깔때기’를 만들어 놓고 이 안에서 죽든지 살든지 답이 나오게 하는 역할을 하겠습니다.”

임문영 국가인공지능(AI)전략위원회 상근부위원장이 20일 서울 중구 위원회 사무실에서 진행된 세계일보와의 인터뷰에서 이재명정부 AI 정책 비전에 대해 소개하고 있다. 임 부위원장은 “우리가 AI 강국이 될 수 있다는 자신감을 가져야 한다”며 “해외에서는 우리가 알고 있는 것보다 우리의 역량을 높게 보고 있다”고 강조했다. 남정탁 기자

대통령 직속 국가인공지능전략위원회의 임문영 상근부위원장은 조만간 발표될 이재명정부의 ‘인공지능(AI) 액션플랜’에 대해 설명하며 이같이 말했다. AI 액션플랜은 ‘글로벌 AI 3강 도약’을 목표로 규제 개선, 인프라 확보 등 범부처 정책과제를 망라해 수립 중인 세부 계획이다.



이재명 대통령이 직접 위원장을 맡아 출범한 국가AI전략위를 실질적으로 이끌고 있는 임 부위원장은 “AI 액션플랜에는 ‘누가 해라’라고 주체를 명시한다”며 “특정 부처가 언제까지 어디하고 협의해서 무엇을 어떻게 하라는 지침이 나가게 되는 것”이라고 소개했다. 국가 AI 정책의 ‘컨트롤타워’ 역할을 맡은 국가AI전략위는 설치령상 위원회 기능에 의결 권한과 부처 간 정책사업 조정 권한 등이 명시돼 있으며, 내년부터는 법정위원회로 그 위상이 강화된다.



임 부위원장은 “지금 당장은 ‘AI 3강’과 인프라가 중요하다”며 “어느 정도 성숙되면 모두가 균등하게, 공평하게 AI를 활용할 수 있는 시스템으로 가야 한다”고 정책 비전을 제시했다. 이 대통령의 AI 정책·투자 등의 추진 속도를 두고선 “원래 추진력이 강한 분이기는 하지만, 이렇게까지 엄청나게 빨리 많은 것을 할 줄은 몰랐다”고 했다.



임 부위원장은 AI 시대를 마주한 현재 가장 중요한 건 “우리가 AI 강국이 될 수 있다는 자신감을 갖는 것”이라고 강조했다. 그는 “국가에서는 대통령이, 그룹에서는 기업 총수가, 각 기업은 최고경영자(CEO)들이 ‘무엇을 할 것이다’라는 것을 명확하게 보여주고 제시해야 그 밑에 있는 많은 사람이 그에 대해 준비하고, 그 방향으로 갈 수 있다”며 AI 시대 방향성 제시의 중요성도 피력했다. 인터뷰는 지난 20일 서울 중구 국가AI전략위 부위원장실에서 진행됐다. 다음은 임 부위원장과의 일문일답.

임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장 세계초대석 인터뷰 /2025.11.20 남정탁 기자

―AI 기본사회란 무엇인가



“AI 기본사회는 국민이 AI를 통해서 혜택받을 수 있고, 낙오되는 사람이 없어야 하며, 누구나 자신이 AI의 혜택을 갖고 더 나은 삶을 만들 수 있도록 가는 (것이 골자다.) AI 기본사회 모델을 갖고 글로벌 이니셔티브를 주도해서 AI 3강으로 갈 수 있다. 세종대왕께서 훈민정음을 반포할 때 ‘모두가 쉽게 익혀서 자기 뜻을 쉽게 펼 수 있게 하겠다’는 말씀이 AI 기본사회에도 그대로 맞아떨어진다.”



―‘AI 3대 강국’을 위한 구체적 방향성은.



“첫 단계는 인프라를 만드는 것이다. 전력망, 데이터센터 등 물리적 인프라와 더불어 규제, 법령 정비 문제, 인재 양성, 사회적인 마인드 셋(사고방식)을 ‘해보자’라고 바꾸는 것 등이 전부 기본적인 인프라다. 이 단계는 뭘 해야 할지 명확하다. 두 번째 단계는 ‘AI 대전환(AX)’을 해야 하는데, 이게 무지하게 어려운 일이다. 공공, 산업, 사회, 문화, 국방 등 모두 AX를 해야 하는데, AI 자체가 혁신적이면서 파괴적인 기술이라 피해를 보는 산업과 직업군도 나올 것이다. 반대로 급성장하는 조직들도 나오는데, 그것이 사회·안보에 악영향을 끼칠 수도 있다. 굉장히 빠르게 대응하고 모니터링하면서 AX를 해야 하는데, 기존 산업사회에서 쌓아왔던 레거시 시스템과 장비들이 과거에는 디딤돌이었지만 이제는 걸림돌이 될 수 있다. 이를 어떻게 활용하게 할 것인가 등을 고민해야 한다. 이것들이 다 완성된 다음에 ‘AI 기본사회’를 만들어야 한다.”



―이 대통령이 중동과 AI 협력을 강조했는데.



“우리는 본격적으로 글로벌 시장을 만들어야 한다. 미·중이 싸우는 과정에서 우리가 ‘제3섹터’를 만들려고 하고 있다. 미국 눈치, 중국 눈치를 보는 제3섹터 나라들이 많다. 우리나라는 강대국은 아니고 또 남의 나라를 침략해 본 적 없는, 동북아시아에서 유일하게 제국을 안 해본 나라인데 기술과 자본, 능력은 뛰어나서 협력 파트너로서 최고다. 첫 번째 스텝이 중동에서, 아랍에미리트(UAE)에서부터 시작된 것이다. 또 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 쪽이 우리와 굉장히 협력할 수 있는 파트너가 (될 수 있다.) AI 3강이라는 게 단순히 AI 실력이 세 나라가 비슷비슷해진다는 차원이 아니라, 천하를 삼분지계 하겠다는 생각도 있는 것이다. 우리가 아시아, 중동 쪽 (시장을 차지하겠다.) 제2의 ‘중동 붐’을 일으킬 수도 있다.”

임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장 세계초대석 인터뷰 /2025.11.20 남정탁 기자

―부처 간 정책 조율은.



“현실적인 문제들은 대부분 규제 문제다. 신산업을 갖고 가야 하는 쪽에서는 기존의 룰을 깨야 하고, 기존 룰에 의해서 보호받고 있는 조직이나 산업들은 그걸 지켜야 해서 (부처들이) 부딪친다. 이를 조율해 나가는 과정인데, 어쨌든 ‘AI 사회로 간다’는 큰 방향은 정해져 있다. 여기서 피해와 충격을 최소화하면서 바꿔나가는 과정이 필요하기 때문에 지혜가 필요하다. 가장 좋은 방법은 이야기를 최대한 많이 듣는 것이다. 딥하게(깊게) 들어가서 찾아보면 방법이 나오는 경우가 있다. 예를 들면 의료 데이터는 개인정보라 (AI 학습에 활용이 안 된다고 하는데) 찾아보니까 사망자는 개인정보 보호 대상자가 아니다. 그러면 그 데이터들을 모아서 분석해보면 AI 입장에서는 굉장히 유용한 데이터가 된다. 그동안 (부처들이) 산 위에서만 서로 큰소리로 싸웠는데, 내려와서 디테일하게 백병전을 치르다 보면 무엇이 문제인지와 방법을 더 찾아낼 수 있다.”



―‘AI 정부’ 전환을 예고했다.



“AX 중 제일 중요한 것이 공공 AX다. 정부가 바뀌어야 하는데, 문제는 정부는 민간처럼 바꾸자고 해서 바꿀 수가 있는 게 아니다. 법과 규정이 바뀌어야 하고, 비효율적인 변화를 할 수밖에 없는 구조이기 때문에 이제 ‘베스트 프랙티스’(모범 사례)를 만들어야 한다. 대통령도 이를 강조하려고 ‘정책감사를 하지 않겠다’, ‘각각 책임감 있게 일을 주도할 수 있게 하겠다’고 계속 독려하고 있다. 여전히 공공은 한계가 있는데, 첫째로 공공에서 바뀌어야 할 부분이 일하는 방식이다. 지식을 생산하고, 이를 전달하고 커뮤니케이션하는 툴들이 다 바뀌어야 한다.”



―‘피지컬 AI’도 주요 과제다.



“AI의 궁극적인 아웃풋은 결국 피지컬 AI로 나타난다. 우리나라처럼 제조업, 수출 중심의 국가는 사실 피지컬 AI밖에는 답이 없다. 제조업 강점을 살리기 위해서도 필요하고, 수출하기 위해서도 필요하다. 또 인구가 급격하게 줄고, 노화되고 있기 때문에 이에 대응하기 위해서도 피지컬 AI가 중요하다. 문제는 (피지컬 AI가) 참 어려운 일이라는 것이다. 대기업들은 그래도 형편이 좀 낫지만, 대다수 중소기업은 피지컬 AI를 하기 위한 전 단계, 즉 디지털 전환(DX)조차도 아직 안 돼 있는 데가 많다. 사람에게 모든 걸 의존한다. 사람한테 있는 지식을 기계에 옮겨야 한다. 이를 어떻게 디지털 자산화시켜서 기계학습으로 넘어가고, 피지컬 AI를 완성시킬 것인가라는 로드맵을 만드는 것 자체가 굉장히 어려운 일이다.”

임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장 세계초대석 인터뷰 /2025.11.20 남정탁 기자

―AI 관련 안전·윤리 문제도 언급된다.



“당연히 같이 고민할 수밖에 없는 문제다. 조심해야 할 문제들이지만, 이 자체가 처음부터 허들이 돼서는 안 된다. 우리는 (AI 기본법 관련) 과태료 계도 기간을 두겠다는 식으로 가는데, 그것조차 안 된다고 주장하는 분들도 있긴 하다. 시점에 따라서 필요한 것이 강조돼야 한다고 생각한다. 아직 인프라도 없고 준비도 안 된 상태이기 때문에 우선 인프라 확충부터 (해야 한다.)”



―AI 시대 교육 문제도 강조하고 있다.



“기업들은 자사 제품이 없이는 (소비자들이) 살 수 없게 만드는 것이 목표다. 당연히 모든 AI 회사들의 목표는 (자사 AI) 없이는 생활할 수 없게 만드는 것이다. 어느 정도 (AI에 대한) 학습이 되고, 익숙해지면 이걸 떠나서 살 수가 없다. 그래서 앞으로 AI 소양 교육도 굉장히 중요하다. AI에 대응한 인간의 주체성 교육이 필요하다. AI를 지배해야지 AI에 종속되면 안 된다는 것을 가르쳐야 한다. 또 (앞으로는) 사람과 대화하지 않고 기계와 대화하기 때문에 이제는 사람과 대화하는 훈련을 해야 하고, 협상하고 타협하고 설득하는 걸 배워야 한다.”

임문영 국가인공지능전략위원회 상근부위원장은… ●1966년 출생 ●연세대 정치외교학과 학사, 연세대 언론홍보대학원 석사, 호서대 기술경영전문대학원 박사 ●iMBC 미디어센터장 ●국회사무처 국회뉴스 ON 편집장 ●경기도청 미래성장정책관·정보화정책관 ●미래전환 대표 ●현 국가인공지능전략위원회 상근부위원장

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지