이순재 빈소, 서울아산병원 장례식장 30호실…14시부터 조문 받아

원로 배우 이순재. 뉴시스

원로 배우 이순재(91) 빈소가 서울아산병원 장례식장으로 차려진다.

25일 서울아산병원에 따르면 이순재 빈소는 서울 송파구에 있는 서울아산병원 장례식장 30호실이다.

조문은 앞선 오후 2시부터 시작됐다. 발인은 오는 27일 오전 6시20분이며, 장지는 이천 에던낙원이다.

이순재는 이날 새벽 세상을 떠났다. 고인은 고령에도 연기 활동을 계속 이어 오다가 건강에 문제가 생기며 지난해 10월 예정된 공연을 취소하고 활동을 중단했다.

지난해 말 KBS 연기대상에서 드라마 '개소리'로 대상을 받고 무대에 오른 게 마지막 모습이었다.

이순재의 별세 소식에 연극계와 연예계에서는 슬픔에 잠긴 동료 배우와 관계자들의 추모가 이어졌다.

한편 1934년 함경북도 회령에서 태어난 이순재는 해방과 전쟁의 격동기를 지나 서울로 내려왔다.

서울고와 서울대 철학과를 졸업한 그는 학문적 길보다 예술적 열망을 선택했고, 1960년 KBS 1기 탤런트로 연기 인생을 시작했다.

당시만 해도 전문 연기 교육 시스템이 거의 없던 시대. 이순재는 연극·라디오·TV를 넘나들며 특유의 정확한 발성, 치밀한 분석 연기로 ‘엘리트 연기자’라는 새로운 이미지를 구축했다.

그는 이후 작품의 시대를 관통하며 국내 최고령 현역 배우라는 타이틀을 지켜냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지