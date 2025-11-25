제주시 “우도 차량 사고 피해자 지원 총력…전담 공무원 배치”

제주 제주시는 우도 천진항에서 발생한 차량 돌진 사고와 관련해 피해자 지원 등 사고 수습에 나섰다.

현원돈 부시장은 25일 시청 기자실에서 브리핑을 열어 “사고로 인해 큰 아픔을 겪고 계신 분들께 깊은 위로를 전한다”며 “제주시는 피해 회복과 유가족 지원이 마무리되는 그날까지 모든 행정력을 투입해 책임있게 대응하겠다”고 밝혔다.

브리핑 하는 현원돈 제주시 부시장. 제주시 제공

현 부시장은 “시는 피해자 별 전담 공무원을 배치해 행정적 지원을 하고 있다”며 “각 병원에도 팀장급 이상 공무원을 배치해 치료 현황을 수시로 파악하고 있으며, 가족 지원, 렌터카·여행사 보험 및 보상 체계 확인, 장례 절차 지원 등 필요한 조치를 하고 있다”고 말했다.

이어 사고의 원인을 철저히 규명하고, 비슷한 사고가 반복되지 않도록 필요한 제도 개선과 현장 안전 관리 대책도 마련하겠다고 했다.

김완근 제주시장은 헝가리에서 예정된 제4차 습지도시 시장단 회의 일정을 취소하고 대책 마련에 들어갔다.

24일 오후 2시 47분쯤 제주시 우도면 천진항에서 A(62)씨가 몰던 스타리아 렌터카가 도항선 대합실 옆에 있는 대형 도로표지판 기둥을 들이받았다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 60대 여성 1명과 길을 걷던 70대 남성 1명, 60대 남성 1명 등 3명이 크게 다쳐 심정지 상태로 소방헬기와 닥터헬기에 실려 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

또 A씨 등 11명이 중경상을 입어 병원으로 이송됐다.

