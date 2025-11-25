[포토] '케냐 간 세끼' 주역들 한자리에

가수 은지원, 방송인 이수근, 김예슬, 나영석PD, 규현(사진 왼쪽부터)이 25일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 예능 '케냐 간 세끼(연출 나영석 김예슬/작가 이우정)' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다.

'?케냐 간 세끼'?는 나영석 PD가 넷플릭스에서 첫 선을 보이는 예능으로 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현 아프리카 여행기를 담았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지