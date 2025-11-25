코스피, 외국인 '팔자' 전환에 장중 오름폭 줄여 3870대

코스피가 25일 장중 외국인이 '팔자'로 전환하면서 오름폭을 줄여 3,870대를 나타내고 있다. 코스닥지수도 상승폭을 축소 중이다.



이날 오전 11시 현재 코스피는 전장보다 31.68포인트(0.82%) 오른 3,877.74다.

[연합뉴스 자료사진]

지수는 전장보다 96.30포인트(2.50%) 오른 3,942.36으로 출발해 한때 3,946.61까지 올랐으나 장중 상승폭을 줄이고 있다.



유가증권시장에서 기관이 657억원 순매수하고 있는 반면 개인과 외국인은 각각 317억원, 336억원 매도 우위를 보이고 있다.



외국인은 장 초반 코스피 시장에서 순매수세를 보였으나 장중 '팔자'로 돌아섰다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1천369억원 순매도 중이다.



삼성전자[005930](2.48%), SK하이닉스[000660](1.92%) 등 반도체주가 장 초반 대비 상승폭을 줄이고 있다.



LG에너지솔루션[373220](0.73%), 현대차[005380](0.97%), 기아[000270](1.44%), 한화에어로스페이스[012450](1.40%), KB금융[105560](2.08%) 등이 강세다.



반면 삼성바이오로직스[207940](-8.22%)는 장 초반보다 낙폭을 키우고 있으며, NAVER[035420](-2.68%), 카카오[035720](-0.51%), 한화오션[042660](-2.95%), HD한국조선해양[009540](-2.76%) 등도 약세다.



업종별로 보면 정보기술(5.97%), 전기전자(2.27%), 건설(1.86%) 등이 오르고 있으며 제약(-3.45%), 오락문화(-1.99%), 통신(-1.21%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 1.02포인트(0.12%) 오른 857.46이다.



지수는 전장보다 11.40포인트(1.33%) 오른 867.84로 출발해 상승폭을 줄이고 있다.



에코프로비엠[247540](0.07%), 에코프로[086520](1.59%), 펩트론[087010](1.92%), 리가켐바이오[141080](1.98%), HLB[028300](2.83%) 등이 오르고 있다.



알테오젠[196170](-0.95%), 에이비엘바이오[298380](-1.56%), 삼천당제약[000250](-0.72%), 보로노이[310210](-1.69%), 파마리서치[214450](-1.79%) 등은 하락 중이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지