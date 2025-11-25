부산 도심 7개 교량을 자전거로 달리는 ‘세븐브릿지 투어’ 스포츠관광의 새로운 지평 개척

부산 도심 7개 해상 교량 구간을 자전거로 달리는 ‘세븐브릿지 투어’가 스포츠관광이라는 새로운 관광 분야를 개척했다.

부산시는 지난 9월 21일 열린 ‘2025 세븐브릿지 투어’ 개최 성과보고회 결과, 관광유입 증대·지역경제 활성화·도시 이미지 제고 등 다방면에서 의미 있는 성과가 확인됐다고 25일 밝혔다.

올해 처음 부산 도심 해상을 연결하는 7개 교량에서 개최된 ‘2025 세븐브릿지 투어’ 포스터. 부산시 제공

올해 처음 개최한 세븐브릿지 투어는 국내외 참가자 3000여명, 완주율 96.4%, 중·대형 안전사고 0건이라는 눈에 띄는 성과를 기록하며, 부산의 글로벌 스포츠관광 콘텐츠 경쟁력과 메가 이벤트 운영 역량을 입증했다.

부산만이 가진 세계 최초·최대 도심해상교량으로 코스를 구성해 ‘티켓 판매 개시 1분 만에 매진’이라는 진기록을 세웠고, 사회관계망서비스(SNS) 누적 조회수 80만회를 기록했다. 또 지난해까지 관광 상품으로 검색되던 ‘세븐브릿지 투어’ 키워드 검색량이 올해 행사를 통해 전년대비 8200% 상승하는 등 부산 도시 브랜드 가치 상승을 직접 견인한 것으로 나타났다.

이 같은 수치는 한국관광공사 한국관광데이터랩 및 참가자 설문조사에서도 여실히 나타났다. 다른 지역 참가자 기준 1인 평균 관광소비 지출액이 38만6000원으로 조사돼 총 8억8000만원의 직접 소비효과를 창출한 것으로 분석됐다. 행사 당일 부산 지역 내국인 방문객은 5만3000명으로 전년 대비 21.9% 증가했고, 관광소비도 12.3% 늘어난 360억원으로 집계됐다.

세븐브릿지 투어를 매개로 한 축제 분위기 확산이 지역 상권 전반으로 소비를 확장시켜 지역경제 활성화에 크게 기여한 것으로 나타났다. 이번 행사에 참가한 다른 지역 출신 비율은 60%로, 식음료·운송·숙박 분야 소비가 확대되면서 체류형 소비 전환이 두드러졌다. 이에 따라 부산지역 직접 소비효과는 전년 대비 8.1% 증가했고, 외지인 체류기간도 전년 대비 2.5% 증가하며 상권 매출과 체류일수 모두 긍정적인 변화를 이끌었다.

참가자 만족도 조사에서는 △재참여 의향 88.4% △추천 의향 88% △종합 만족도 83.8%로 나타나 세븐브릿지 투어가 장기 관광 수요 확대 가능성이 높은 것으로 파악됐다. 특히 중화권에서는 이번 행사 중심지인 광안대교에 대한 관심 관광지 순위가 24위에서 3위로 급상승했다. 또 미국 CNN이 직접 취재한 영상이 유럽·북미·중남미·아시아 등 세계 각국에 소개됐고, CNN 트래블에 소개되는 등 국제적 관심도가 빠르게 확대되고 있다.

시는 올해 세븐브릿지 투어 성과와 경험을 바탕으로 내년부터 행사 정례화 및 브랜딩 강화, 어린이 자전거 페스티벌 등 가족형·생활체육 연계 프로그램을 확대하고, 관광패스·숙박·상권과 결합한 스포츠관광 패키지 개발 및 일본·대만 등 해외 유명 자전거대회와 연계를 통한 국제 교류를 적극적으로 확대할 계획이다.

박형준 시장은 “세븐브릿지 투어를 통해 스포츠관광의 높은 파급력과 미래 성장 잠재력을 확인했다”며 “부산을 대표하는 글로벌 스포츠관광 콘텐츠로 자리매김 시켜 시민의 건강한 삶과 지역경제 활성화를 동시에 이끄는 지속가능한 도시 성장 동력으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

