바리톤 박주성의 마포아트센터 리사이틀

“예술의전당이 제일 좋죠. 그다음은 마포(아트센터)입니다.”

세계 무대에서 활약한 정상급 성악가에게 국내에선 어느 공연장을 선호하는지 묻자 돌아온 답이다. 성악가의 호흡과 발성이 객석으로 뻗어나가 자연스럽게 되돌아오는 잔향 구조가 훌륭하다는 의미다. 이런 특성을 직접 경험할 수 있는 무대가 다음 달 6일 마포아트센터에서 열린다. 마포문화재단 상주음악가 프로그램 ‘M 아티스트’로 활동 중인 바리톤 박주성의 두 번째 리사이틀이다.

2025 마포아트센터 상주음악가 바리톤 박주성. 마포 ‘M 아티스트’

‘M 아티스트’는 마포문화재단이 2023년부터 운영해온 상주음악가 제도로, 거장으로 성장할 잠재력을 지닌 클래식 음악가 한 명을 선정해 여러 무대를 함께 만드는 프로그램이다. 24일 마포문화재단에 따르면 2023년 피아니스트 김도현, 2024년 바이올리니스트 김동현에 이어 올해는 이 제도 시행 이후 처음으로 성악가가 선정됐다. 박주성은 지난 4월 단독 리사이틀, 8월 마포새빛문화숲 야외 콘서트를 성공적으로 마쳤고, 이번 무대가 ‘M 아티스트’로서 1년간의 여정을 마무리하는 자리다.

박주성은 2021년 ‘BBC 카디프 싱어 오브 더 월드’ 콩쿠르 본선 진출을 시작으로 국제무대에서 주목받기 시작했다. 같은 해 플라시도 도밍고가 주최하는 ‘오페랄리아’에서 3위, 2023년 오스트리아 빈에서 열린 ‘헬무트 도이치’ 독일 가곡 콩쿠르에서 2위를 차지하며 성악계에서 확고한 입지를 구축했다. 한국인 최초로 오스트리아 빈 국립 오페라 극장 영아티스트로 발탁된 그는 현재도 이 극장의 전속 솔리스트로 활동하며 크리스티안 틸레만, 얍 판 츠베덴, 프란츠 벨저 뫼스트, 필립 요르단 등 세계적인 지휘자들과 호흡을 맞추고 있다.

올해로 10회를 맞는 ‘M 클래식 축제’의 피날레 무대이기도 한 이번 리사이틀은 박주성이 직접 선곡했다. 1부에서는 슈베르트의 대표 가곡과 멘델스존 오라토리오 ‘엘리야’ 발췌곡이 연주된다. 슈베르트의 ‘도플갱어’와 ‘그녀의 초상’, ‘고독한 사람’, ‘그대는 나의 안식’ 등이 포함돼 그의 표현력을 집중적으로 보여준다. 이어지는 ‘엘리야’에서는 ‘아브라함의 하나님’, ‘주님의 말씀이 불같지 않은가’, ‘이제 충분합니다’ 등 드라마틱한 넘버로 분위기를 고조시킨다.

2부는 독일·오스트리아 후기 낭만주의 작곡가 휴고 볼프와 리하르트 슈트라우스의 가곡으로 구성된다. ‘정원사’, ‘영원히 배부를 수 없는 사랑’, ‘프로메테우스’, ‘내일(Morgen)’ 등 섬세한 발성·언어 감각이 요구되는 작품들이다. 전곡이 독일어 가곡으로 꾸려져 원어에서만 느껴지는 고유한 울림을 전달할 예정이다.

반주는 오페라 코치로도 활동하는 피아니스트 정태양이 맡는다. 라 스칼라 극장 아카데미에서 수학하며 유럽 주요 무대에서 활동해온 그는 섬세한 해석과 감성으로 박주성과의 밀도 높은 호흡을 예고한다. 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 12월 6일.

