[속보] 청주서 차와 함께 사라진 여성, 한달째 묘연…前남친 수사

청주에서 실종된 50대 여성의 행방이 40여일째 묘연하자 경찰이 강력 범죄 연루 가능성을 염두에 두고 수사에 나섰다.

25일 경찰에 따르면 “혼자 사는 어머니와 연락이 닿지 않는다”는 실종 신고가 접수된 것은 지난달 16일이었다.

경찰 조사 결과 실종자 A씨는 지난달 14일 오후 6시30분쯤 청주의 한 회사에서 자신의 SUV를 몰고 퇴근했다. 이튿날 오전 3시30분쯤 청주 외하동 팔결교삼거리 인근 도로에서 주행 중인 모습이 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 것을 끝으로 행방이 확인되지 않고 있다.

경찰은 A씨가 일반적인 실종 사건과 달리 차량까지 장기간 발견되지 않고 있는 점 등에 주목, A씨가 강력 범죄에 연루됐을 가능성이 있다고 보는 것으로 전해졌다.

경찰은 특히 전 연인인 50대 B씨의 당일 행적을 석연치 않게 보고 A씨의 실종과 연관이 있는지 집중 수사 중인 것으로 알려졌다.

B씨는 A씨 실종 당일 오후 6시쯤 자신이 운영하는 청주의 한 사업장에서 퇴근한 뒤 이튿날 오전 5시가 넘어서야 귀가했으며, 그사이 다른 사람 명의의 휴대전화 유심칩을 사용한 정황이 확인됐다.

B씨는 경찰 조사에서 당일 행적에 대해선 기억이 나지 않는다고 진술했다. 경찰은 A씨의 SUV가 실종 당일 B씨의 회사 주변 도로를 여러 차례 지난 점을 수상쩍게 여기고 두 사람이 만났는지 확인하고 있다.

경찰은 두 사람이 교제하다가 결별한 뒤에도 이성 문제로 여러 차례 다툰 점 등을 토대로 B씨가 A씨를 해코지했을 가능성도 배제하지 않고 있다.

앞서 경찰은 사안이 중대하다고 보고 전담수사팀을 편성해 수사를 진행해왔고, A씨 SUV의 이동 경로 일대에 헬기까지 동원해 저수지와 야산 등을 샅샅이 수색했으나 A씨와 차량을 찾지 못했다.

