샤갈 ‘꽃다발’ 국내 미술품 경매 최고가

‘색채의 마술사’ 마르크 샤갈(1887∼1985)의 유화 ‘꽃다발’(Bouquet de Fleurs·사진)이 국내 미술품 경매 사상 최고가를 새로 썼다.



서울옥션은 24일 서울 강남 본사에서 진행한 이브닝 세일에서 샤갈의 1937년작 ‘꽃다발’이 시작가 94억원에 낙찰됐다고 밝혔다. 연인 벨라와 프랑스 파리에 머물던 전성기에 완성한 작품으로, 특유의 푸른 색조와 공중에서 포옹하는 연인, 화면을 가득 채운 꽃다발 모티프가 돋보이는 작품이다.



이번 낙찰가는 국내에서 열린 미술품 경매 중 최고가다. 이전 기록은 2023년 마이아트옥션에서 70억원에 거래된 ‘백자청화오조룡문호’였다. 근현대 미술품 기준으로는 2017년 케이옥션에서 65억5000만원에 낙찰된 김환기의 ‘고요 5-IV-73 #310’을 넘어섰다.



이날 함께 출품된 경매에 나온 샤갈의 또 다른 작품 ‘파리의 풍경’(Paysage de Paris)도 59억원에 새 주인을 찾았다. 김환기의 뉴욕 시기 작품 ‘15-VI-69 #71 I’은 7억원, 이우환의 ‘바람과 함께’(With Winds)는 9억1000만원에 낙찰됐다.



이번 경매의 낙찰률은 77.27%, 낙찰총액은 233억원을 기록했다. 서울옥션 단일 경매 낙찰총액이 200억원을 넘긴 것은 2021년 8월(203억원) 이후 처음이다.



정태희 서울옥션 미술품경매팀장은 “한국 미술시장이 글로벌 아트 마켓의 주요 거점으로 충분한 기초 체력과 안목을 갖추고 있음을 입증한 결과”라고 평가했다.

