서울 25개 자치구 한파쉼터 1457곳 운영

‘동장군’이 곁으로 바짝 다가오면서 서울시와 각 자치구들도 한파 대비 종합대책을 세우고 가동에 들어갔다.



자치구들은 도로 열선과 한파 쉼터 등을 지난해보다 늘리면서 폭설과 한파 대책에 총력을 기울이고 있다. 대책비 지원, 안부 전화 등 취약계층 보호에도 나서고 있다. 24일 서울시에 따르면 시는 내년 3월15일까지 시민 누구나 이용 가능한 한파쉼터를 1457곳 운영한다. 한파 특보 발효 시에는 25개 자치구와 협업을 통해 한파쉼터 개방 여부를 매일 전수 점검한다.



각 자치구는 월동 대비에 적극 나서고 있다. 서대문구는 구청 한파쉼터 내에 응급대피소를 추가로 마련하고 한파특보가 발효되면 누구나 이용할 수 있도록 했다. 중구는 지난해보다 6곳 늘어난 70곳의 한파쉼터를 운영한다. 성동구는 올해 도로열선 6곳을 추가 설치해 57곳(10.22㎞)을 운영한다. 용산구는 제설 트럭을 8대에서 16대로 2배 확충했다. 종로구는 제설·결빙 우려가 큰 지역을 전수조사해 ‘제설취약지도’를 구축했다고 설명했다.



추위에 직접 노출될 위험이 높은 취약층 대상 지원도 확대한다. 시는 한파에 직접적으로 노출되는 노숙인을 위해선 평상시 2배 이상 관리 인력을 배치, 순찰 횟수를 하루 4∼6회 이상 실시하고 식사·잠자리·방한용품을 지원한다. 쪽방촌 등에 취약계층 등을 위한 한파 대피공간도 운영한다.



강북구도 관내 취약계층 4000여명에 대한 보호를 강화하기로 했다. 홀몸어르신, 장애인 등을 대상으로 생활관리사와 방문간호사가 한파특보 시 전화·방문을 통해 안부와 건강 상태를 확인한다. 동절기 저소득 어르신에게 제공하는 식사 지원도 늘린다. 금천구는 AI 기술을 활용한 AI스피커·스마트플러그 등을 통해 취약계층 6000여가구를 대상으로 한파 등 위기상황으로부터 수시 안부확인을 진행 중이라고 설명했다. 서초구는 2018년 버스정류장에 전국 최초로 ‘온돌의자’를 설치 후 매년 확대해 올해 291곳을 운영 중이다.

