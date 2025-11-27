‘쩌억~’ 겨울만 되면 손 터지는 이유…대부분 잘못하고 있다

겨울만 되면 손이 먼저 반응한다. 얼굴보다 빨리 건조해지고 갈라지는 이유는 단순히 추위 때문만이 아니다. 하루 수십 번 물과 세정제에 노출되는 손은 겨울철 난방까지 겹치면 가장 먼저 장벽이 무너지는 부위다. 피지선이 적어 보습이 어렵다는 점도 손을 자극에 취약하게 만든다.

겨울철 건조해진 손 피부를 가려워하는 모습. 게티이미지뱅크

27일 의료계에 따르면 손은 얼굴보다 피부 노화와 건조가 특히 먼저 드러나기 쉬운 부위다. 단순히 몇 번 씻느냐보다 어떤 세정제와 물 온도를 선택하고, 씻은 뒤 어떻게 보습하느냐가 손 피부 장벽 건강에 더 큰 영향을 미친다고 설명한다.

손이 쉽게 트는 가장 직접적인 원인은 피부 장벽(각질층과 지질층)이 반복적으로 손상되는 데 있다. 세정제 속 계면활성제는 때와 오염을 제거하는 동시에 피부의 보호막도 함께 없애기 쉽고, 뜨거운 물은 순간적으로 개운하지만 장벽을 유지하는 지방 성분을 더 쉽게 녹여내 유실을 촉진한다.

이러한 손상 과정이 반복되면 손등에 미세한 균열이 생기고, 외부 자극에 예민하게 반응하며 따가움·붉어짐 등이 나타난다. 겨울철 난방으로 실내가 매우 건조해지는 환경 역시 이러한 장벽 손상을 가속하는 주요 요인으로 꼽힌다.

주방세제와 물 노출을 줄이기 위해 고무장갑을 착용한 채 설거지를 하는 모습. 게티이미지뱅크

세정제 선택도 중요하다. 손 전용 세정제를 고를 때는 약산성(pH 5~6)인지, 저자극 제품인지, 향료가 최소화됐는지 등을 확인하는 것이 좋다. 거품이 많이 나는 제품일수록 세정력은 강하지만 그만큼 유분막을 제거하는 힘도 커 손이 더 쉽게 당기고 건조해질 수 있다. 주방세제나 강한 세정제를 자주 다루는 사람은 집안일을 할 때 고무장갑 안에 면장갑을 함께 착용해 물·세제 노출을 줄이는 편이 장벽을 지키는 데 도움이 된다.

물의 온도는 손 피부 건강에 큰 영향을 준다. 겨울에는 추워 뜨거운 물을 찾기 쉽지만, 뜨거운 물은 유분막을 더 쉽게 제거해 장벽 손상을 악화시킬 수 있다. 미지근한 물로 짧게 씻고, 세정 후에는 수건으로 문지르지 말고 톡톡 눌러 물기를 제거하는 것이 좋다. 과도한 마찰 역시 손등의 지질층을 손상시켜 장기적으로 피부를 더 예민하게 만들 수 있다.

알코올 손세정제 사용도 ‘과유불급’이다. 손세정제는 위생적으로 유용한 도구지만, 알코올은 피부 표면의 지질을 용해해 건조를 유발하고 수분 증발을 촉진할 수 있는 성질이 있다. 손이 이미 건조하거나 갈라진 상태라면 같은 농도라도 자극이 더 크게 느껴질 수 있다.

미지근한 물로 손을 씻는 모습. 게티이미지뱅크

감염이 특히 우려되는 상황(대중교통 손잡이, 병원 방문 등)이 아닐 때에는 실내에서는 비누와 물로 손을 씻는 것이 기본이며, 손세정제는 비누·물 사용이 어려운 경우에 보조적으로 쓰는 편이 좋다. 사용 뒤에는 보습제를 함께 발라주는 것이 손 피부 장벽을 보호하는 데 도움이 된다.

보습은 ‘언제 바르느냐’가 중요하다. 손을 씻은 뒤 수분이 남아 있는 시점에 바로 보습제를 바르는 것이 장벽 회복에 특히 효과적이다. 젖은 피부에 바른 보습제는 수분 증발을 막아주고 보호막 역할을 한다. 보습제를 고를 때는 세라마이드·콜레스테롤·지방산·글리세린 등 장벽을 복구하는 성분이 포함돼 있는지 확인하면 좋다. 낮에는 끈적임이 덜한 크림, 밤에는 더 진한 연고 타입을 나눠 사용하는 것도 도움이 된다.

생활습관의 작은 변화도 손 건강을 좌우한다. 난방이 강한 실내에서는 가습기로 습도를 유지하는 것이 도움이 되고, 외출 시에는 손등에도 자외선 차단제를 발라 햇빛으로 인한 색소침착·주름 등 광노화를 예방할 수 있다. 종이·스마트폰·키보드처럼 손이 자주 닿는 물체와의 반복적인 마찰도 각질층 손상을 유발해 건조를 악화시킬 수 있어, 손톱 주변과 손등까지 보습제를 골고루 바르는 습관이 필요하다.

손을 씻은 직후 보습제를 바르는 모습. 게티이미지뱅크

전문가들은 겨울철 손 관리에서 고가의 크림보다 씻는 법, 물 온도, 보습 타이밍 같은 기본 습관을 먼저 점검하는 것이 더 중요하다고 조언한다. 손은 일상에서 가장 많이 쓰이지만 가장 쉽게 방치되는 부위다.

겨울마다 반복되는 손 트러블을 줄이려면, 씻는 법과 보습 타이밍을 바로잡고 물·세제 노출을 줄이는 생활 습관을 실천하는 것이 핵심이다. 작은 습관만 바꿔도 손 피부가 예전보다 덜 건조해지고 자극에도 덜 민감해지는 변화를 체감할 수 있다.

