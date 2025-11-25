HD현대, ‘2.1조원 규모’ 초대형 컨테이너선 8척 수주

HD현대가 2007년 조선업 슈퍼사이클 이후 18년 만에 컨테이너선 최대 실적을 달성하는 등 국내 조선업계에 컨테이너선 순풍이 불고 있다.

HD현대중공업이 건조한 1만3천TEU급 컨테이너선. HD현대 제공

HD현대 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 HMM과 1만3400TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)급 이중연료 추진 컨테이너선 8척에 대한 건조 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 총 계약금액은 2조1300억원 규모다.



이번에 수주한 선박은 길이 337m, 너비 51m, 높이 27.9m 규모로, 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 엔진과 약 50% 확대된 대형 연료탱크를 탑재해 운항 효율을 높였다. 해당 선박은 HD현대중공업과 HD현대삼호에서 각각 2척과 6척 건조돼 2029년 상반기까지 순차적으로 인도될 예정이다.



HD현대는 이번 수주를 통해 글로벌 경제 호황기로 물동량이 정점을 찍었던 2007년(79만3473TEU) 이후 가장 많은 규모의 컨테이너선 수주 실적을 거뒀다. 올해 총 72만TEU 규모(69척)의 컨테이너선을 수주하며 국내 조선업체 중 가장 많은 수주 실적을 달성했다.

