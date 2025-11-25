韓 2026년 성장률 전망치 ↑… 금리 인하 기대감 ↓

한국은행이 오는 27일 발표하는 수정 경제전망에서 내년 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 소폭 높일 것이라는 관측이 이어지고 있다. 우리 경제가 내년 잠재성장률 수준과 비슷하거나 높은 궤적을 따라간다면 한은이 경기 부양을 위해 서둘러 금리를 내려야 할 명분이 약해지면서 최근 위축된 금리 인하 기대감은 더욱 쪼그라들 전망이다.



24일 금융권에 따르면 시장은 지난 8월 한은이 제시한 내년 성장률 전망치를 기존 1.6%에서 1.8∼1.9%로 잠재성장률(1.8% 내외) 수준과 비슷하거나 살짝 높은 수준으로 상향 조정할 것으로 보고 있다. 수정 경제전망은 이달 27일 올해 마지막 한은 통화정책방향회의에서 기준금리를 결정한 직후 발표된다.

앞서 이창용 한은 총재도 지난 12일 블룸버그 인터뷰에서 내년 성장률 전망치를 상향 조정할 가능성이 있다고 언급했다. 지난 3분기 경제성장률(전 분기 대비)은 수출 호조와 소비 회복세에 힘입어 1.2%를 기록하면서 한은 전망치(1.1%)를 상회했다. 올해 4분기 성장률이 -0.1%만 나와도 연간 1.0% 성장률 달성이 가능한 상황이다.



내년 경제성장률 1.8∼1.9%는 정부와 한국개발연구원(KDI), 국제통화기금(IMF)이 제시한 1.8%, 주요 투자은행(IB) 8곳의 지난달 말 평균 전망치 1.9%와 비슷한 수준이다.



주원 현대경제연구원 경제연구실장은 한은이 올해 경제성장률을 1.0%, 내년은 1.9%로 높일 것으로 전망하며 “수출이 미국 관세 영향을 잘 버티고 있고, 소비쿠폰 효과 등으로 내수가 회복세를 보이면서 경기가 예상보다 나빠지지 않았다”고 평가했다.



박정우 노무라증권 이코노미스트는 올해 1.0%, 내년 1.8%를 제시했다. 그는 “한은은 내년 수출 증가율을 -0.1%로 전망했는데, 수출이 예상보다 견조해 이 전망이 상향 조정될 여지가 크다”며 “소비와 건설도 회복 흐름을 보인다”고 말했다.

반면 조영무 NH금융연구소장은 “내년 성장률을 1%대 중후반 정도로 본다”고 말했다. 조 소장은 “내년 성장률 중 많은 부분은 올해 성장률이 낮았던 기저효과인데, 하반기로 갈수록 이 기저효과는 사라지게 되고 경제주체들이 체감할 수 있을 만큼 경제가 회복되기는 어려워 보인다”며 “내년 미국 관세 영향이 본격적으로 나타날 수 있고, 한미 관세협상과 관련해 불확실성도 크다”고 덧붙였다.



우리나라 경제성장률을 1.9%로 전망한 한국무역연구원도 미국발 무역 갈등과 통상환경 불확실성에 따른 수출 감소 가능성을 우려했다. 주요국들의 경기 부양 기조와 글로벌 무역 불확실성이 일부 완화될 수 있지만, 글로벌 경기 부진에 따른 교역 부진 현상이 하방 압력으로 작용할 수 있다는 예상이다. 이에 수출이 올해보다 0.5%포인트 줄어들 수 있다고 내다봤다.



그러나 물가와 금리의 하향 안정화 속에 실질소득 및 가계소득이 늘어날 수 있고, 정부의 지원책 등 소비 여건 개선책과 맞물리면서 내년 성장률 자체는 한은 전망치보다 높은 1.9%까지 오를 것으로 내다봤다.



시장은 올해 1%대 성장률 회복 가능성과 더불어 달러당 1480원에 육박하는 환율을 고려했을 때 한은이 오는 27일 기준금리를 동결할 것으로 보고 있다.

24일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(3853.26)보다 7.20포인트(0.19%) 내린 3846.06에, 코스닥 지수는 전 거래일(863.95)보다 7.51포인트(0.87%) 하락한 856.44에 거래를 마쳤다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1475.6원)보다 1.5원 오른 1477.1원에 주간 거래를 마무리했다. 뉴시스

이날 달러·원 환율은 주간 거래 종가(오후 3시30분) 기준 전 거래일보다 1.5원 오른 1477.1원에 마감했다. 이는 지난 4월9일(1484.1원) 이후 7개월반 만에 최고치다.



정부는 국민연금을 활용한 환율 안정화 방안을 논의하고 있다. 기획재정부·보건복지부·한은·국민연금은 이날 4자 협의체를 구성, 첫 회의를 열고 “국민연금의 수익성과 외환시장의 안정을 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 논의할 예정”이라고 밝혔다.

