“‘전담’ 입문 땐 궐련 흡연 위험 쑥… 담배로 묶어 규제를”

합성 니코틴을 포함한 액상형 전자담배를 법적으로 ‘담배’로 묶어 규제하는 담배사업법 개정안이 26일 국회 법제사법위원회 재심의를 앞두고 있다. 해당 법안이 10년 넘게 국회에 계류되다가 최근 기획재정위원회를 통과하면서 전자담배 규제 사각지대를 해소할 전기가 마련되는 듯했지만, 법사위에서 ‘소상공인 보호’ 등을 이유로 다시 제동이 걸린 상태다.



그사이 법 바깥에 있던 합성 니코틴 전자담배는 광고·판매·세금 등 각종 규제를 비켜 가며 청소년에게 가장 손쉬운 니코틴 공급원으로 자리 잡았다. 흡연 청소년 중 액상형 전자담배 이용률은 2020년 25.5%에서 지난해 35.5%로 증가했다. 전문가들은 성장기 청소년의 뇌와 폐, 심혈관계는 니코틴과 초미세입자, 각종 향료에 특히 취약하지만 전자담배는 법의 사각지대에 놓여 사실상 가장 손쉽게 접근 가능한 니코틴 공급원이 되고 있다고 지적한다. 국립암센터 금연지원센터장인 김열 대한금연학회 회장은 24일 세계일보와의 인터뷰에서 “지금의 상황은 청소년을 니코틴 중독의 물결 한가운데 방치하는 것과 다르지 않다”며 “이번 담배사업법 개정안이 반드시 통과돼야 합성 니코틴 전자담배의 청소년 대상 마케팅을 막을 수 있는 최소한의 법적 근거가 생긴다”고 말했다. 다음은 김 회장과의 일문일답.

김열 대한금연학회 회장은 24일 세계일보와의 인터뷰에서 합성 니코틴 전자담배 사용이 청소년의 호흡기, 뇌 발달과 정신건강 등에 악영향을 미친다며 조속한 담배사업법 개정안 통과를 촉구했다. 국립암센터 제공

ㅡ전자담배가 일반 담배보다 덜 해롭다는 인식이 적지 않다.



“‘덜 해롭다’와 ‘안전하다’는 전혀 다른 이야기다. 여러 연구에서 전자담배 사용은 호흡기 질환, 심혈관계 이상, 급성 니코틴 중독, 천식·기침 증가와 관련이 있는 것으로 보고된다. 성인 흡연자가 모든 궐련을 끊고 전자담배로 완전히 전환할 때 일부 독성 노출이 줄 수는 있지만 청소년이나 비흡연자에게는 새로운 니코틴 중독과 장기적 건강 위해를 만드는 수단이고, 실제로는 궐련과 전자담배를 함께 쓰는 이중 사용이 많아 건강 이득이 거의 없거나 오히려 해가 커질 수 있다. 전자담배를 ‘상대적 위해 감소’만으로 볼 게 아니라, 특히 청소년에게는 새로운 니코틴 전파 수단이자 분명한 건강 위해 요인으로 봐야 한다.”



ㅡ액상형 전자담배가 청소년의 ‘흡연 입문 통로(gateway)’가 됐다는 지적이 나온다.



“국내외 연구를 보면 전자담배를 사용하는 청소년은 그렇지 않은 경우보다 궐련담배를 시작할 위험이 2~3배 높게 나타난다. 전자담배로 처음 니코틴을 접한 뒤 상당수가 궐련으로 옮겨가는 양상이 일관되게 관찰되는 것이다. 합성 니코틴이든 연초 니코틴이든 뇌에서는 똑같은 중독 물질이다. 특히 합성 니코틴 제품이 호흡기 자극을 줄이고 액상 농도를 높이면 짧은 기간에 높은 혈중 농도에 도달하기 쉬워, 의존 형성 속도와 금단 증상이 궐련담배 못지않거나 오히려 더 빠를 수 있다.”



ㅡ청소년기 니코틴 노출이 뇌 발달과 정신건강에 미치는 영향은.



“액상형 전자담배의 니코틴은 혈중으로 빠르게 흡수돼 청소년의 뇌를 과도하게 자극하고 빠르게 중독시킨다. 니코틴은 전전두엽 발달을 방해해 충동 조절, 학습능력, 집중력에 악영향을 준다. 니코틴을 사용하는 청소년에서 우울·불안·자살 사고가 더 많다는 연구도 지속적으로 보고되고 있어 세계보건기구(WHO)와 미국 질병통제예방센터(CDC)는 청소년 니코틴 사용이 향후 정신질환과 다른 중독 위험을 높일 수 있다고 경고한다. 전자담배는 ‘담배를 피운다’는 인식 없이 수십 번씩 흡입하는 패턴을 만들어 실제 노출량이 생각하는 것보다 훨씬 많아지는 것이 큰 문제다.”



ㅡ호흡기·심혈관 건강에는 어떤 영향을 미치나.



“전자담배 액상에는 니코틴 외에도 향료, 용매, 프로필렌글리콜(PG), 글리세린(VG), 각종 첨가제와 미량의 금속 입자가 들어 있다. 이런 에어로졸이 폐에 만성 염증을 일으키고, 폐 섬유화와 만성 폐 질환으로 이어질 수 있다는 연구들이 나오고 있다. 청소년 전자담배 사용이 기침과 천식, 호흡곤란, 운동 시 호흡 장애와 연관된다는 임상연구도 보고됐다. 단기적으로는 기침·인후통·흉부 불편감, 심박수·혈압 상승, 두근거림, 두통·구토·어지러움 등이 나타날 수 있고, 장기적으로는 만성 기관지염·천식 악화, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 위험 증가, 동맥경화와 심혈관 질환 위험 증가가 우려된다.”



ㅡ청소년을 대상으로 ‘담배가 아니다’, ‘해로운 성분이 적다’는 식의 마케팅이 성행한다.



“업계는 ‘합성 니코틴 전자담배는 담배가 아니다’, ‘해로운 성분이 훨씬 적다’고 홍보하며 청소년을 겨냥해 왔지만 일부 제품은 니코틴 농도 표시가 부정확하거나 실제 농도가 표시보다 훨씬 높다는 보도들이 나온다. WHO는 최근 보고서에서, 이런 제품들이 성인 흡연자의 금연보조제로사용되기보다, 비흡연 청소년을 새로운 니코틴 소비자로 만드는 수단이 되고 있다고 강하게 비판하기도 했다. 그런데 현재 담배사업법은 연초의 잎을 원료로 한 제품만 담배로 규정하고 있어, 합성 니코틴으로 만든 액상형 전자담배는 성분·농도 공개 의무나 청소년 대상 광고·판매 금지 같은 기본적인 장치가 적용되지 않는다. 미국·유럽연합(EU)·호주 등은 니코틴의 출처와 관계없이 포괄적으로 규제하고, 가향·마케팅·온라인 판매를 강하게 제한하는 방향으로 가고 있다.”



ㅡ진료 현장에서 체감하는 청소년 흡연 실태는.



“흡연 청소년의 연령이 더 어려지고 사용 시작 시점도 빨라졌다. 중학생, 심지어 초등 고학년이 ‘친구가 줘서 호기심에 피우다 끊지 못한다’고 호소하는 경우가 생기고, 전자담배를 쓰면서도 자신을 흡연자로 여기지 않는 청소년이 많다. 천식 악화, 만성 기침, 흉통, 운동 시 호흡곤란으로 내원해 문진을 해보면 고농도 전자담배를 오래 사용해 온 경우가 적지 않다. 불안·우울, 수면장애로 정신건강의학과를 찾는 청소년 가운데 상습적인 전자담배 사용자가 많다는 보고도 늘고 있다.”



ㅡ10년 동안 계류되던 담배사업법 개정안이 마지막 문턱에서 다시 가로막혔다.



“국가가 가장 우선적으로 보호해야 할 대상은 국민 건강, 그중에서도 청소년 건강이다. 건강에 유해한 물질을 판매하는 소상공인 보호를 이유로 청소년을 규제 사각지대에 두어서는 안 된다. 일반 담배에 세금을 부과하고 경고그림을 붙이며 판매를 규제하는 것이 당연한 국가 역할로 자리 잡았듯, 합성 니코틴 전자담배도 같은 규제 틀 안으로 들어와야 한다. 국회가 더 이상 지체하지 말고 합성 니코틴을 담배로 명확히 규정하길 바란다. 학교 금연교육 역시 단순히 ‘담배는 나쁘다’를 넘어 전자담배의 니코틴 중독성, 담배회사의 마케팅, 뇌 발달 영향, 게이트웨이 문제를 핵심 교육 내용으로 다뤄야 할 것이다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지