경상국립대 “글로벌 우주항공·방산 네트워크의 중심대학 도약”

경상국립대학교(GNU)는 24일 진주시 가좌캠퍼스 GNU컨벤션센터 2층 대강당에서 ‘제2회 우주항공·방산 국제 융합 콘퍼런스 2025’를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이 행사는 경남도, 사천시, 경상국립대가 공동 주관하고, 우주항공·반도체 신뢰성 분야의 세계적 권위 있는 국제 학술대회인 ‘세레사(SERESSA) 2025’와 연계해 그 의미를 더했다.

권진회 경상국립대 총장이 가좌캠퍼스 GNU컨벤션센터 2층 대강당에서 열린 ‘제2회 우주항공·방산 국제 융합 콘퍼런스 2025’에서 개회사를 말하고 있다. 경상국립대 제공

이는 대한민국 우주항공 분야 특성화 대학으로서 경상국립대의 독보적인 역량을 내외에 과시하고 글로벌 기술 교류의 장을 마련한 것으로 평가된다.

이날 콘퍼런스에는 지·산·학·연·관·군을 아우르는 핵심 관계자 300여명이 참석해 성황을 이뤘다.

기조 강연에서는 △SERESSA 공동의장인 프랑스 티마(TIMA) 연구소의 라울 벨라스코(Raoul Velazco) 박사가 ‘프로그램 가능한 회로의 오류율 예측’ △유럽우주청(ESA)의 비야스 굽타(Viyas Gupta) 박사가 ‘ESA 임무 분류 및 프로젝트 권고사항’을 발표해 큰 호응을 얻었다. 이어 국방기술진흥연구소 김성철 박사는 ‘글로벌 신호정보 위성체계의 미래’를 제시했다.

오후 세션은 △우주항공 정책 △K-방산 기술과 산업 등 두 가지 트랙으로 나뉘어 심도 있는 논의가 이어졌다.

미국 해군연구소(NRL) 데일 맥모로우(Dale McMorrow) 박사와 영국 서리대학교 윤재성 박사 등 해외 석학들은 물론 KAI 조정일 전무, 국방기술품질원 관계자 등 현장 전문가들이 나서 △차세대 헬기 기술 △국방 우주 표준화 △우주 극한환경 대응 소재 등 구체적이고 실질적인 기술 전략을 공유했다.

이번 행사는 환경 보호를 위해 종이 책자 없는 ‘페이퍼리스(Paperless)’ 방식으로 진행했으며, 정보무늬(QR코드)를 활용한 실시간 자료 공유와 동시통역 서비스를 제공해 참가자들에게 호평을 받았다.

특히 이번 행사는 경상국립대가 정부의 ‘글로컬대학 30’ 사업에 선정된 이후 우주항공·방산 분야에서 이룩한 혁신적인 성과와 글로벌 네트워크 역량을 내외에 과시하는 자리였다는 평이다.

경상국립대는 국내 최초로 ‘우주항공대학’을 설립해 전문 인력을 양성하고 있으며, 이번 행사로 교육뿐만 아니라 국제적 연구 협력의 구심점 역할까지 수행하고 있음을 입증했다.

권진회 경상국립대 총장은 개회사에서 “올해로 2회째를 맞이한 이번 콘퍼런스는 경상국립대가 경남도, 사천시와 함께 우주항공·방산 분야의 글로벌 리더로 도약하겠다는 강력한 의지를 내외에 천명하는 자리”라고 강조했다.

권 총장은 “글로컬 대학으로서 지역 산업의 성장을 견인하고, 세계적인 석학들과의 기술 네트워크를 단단히 구축해 명실상부한 ‘우주항공·방산 연구의 허브’ 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.

