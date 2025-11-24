동의학원 제6대 이인옥 이사장 취임...“동의학원 새로운 도약 이끌겠다”

학교법인 동의학원은 지난 21일 동의대 국제관 석당아트홀에서 제6대 이인옥 이사장 취임식을 가졌다고 24일 밝혔다.

지난 21일 동의대 국제관 석당아트홀에서 열린 제6대 동의학원 이사장 취임식에서 이인옥 신임 이사장이 취임사를 발표하고 있다. 동의대 제공

이 신임 이사장은 취임 일성으로 “‘숲이 우거지면 새가 날아든다’는 숭고한 교육이념을 계승해 백년지대계를 실현하고, 교육혁신·글로벌 경쟁력 강화·산학협력 생태계 구축·특성화를 통한 지속 발전의 핵심 과제를 중심으로 동의학원의 새로운 도약을 이끌겠다”고 말했다. 그러면서 “지나온 60년의 위대한 영광처럼 다가올 100년의 찬란한 역사를 함께 만들어 나가자”고 강조했다.

이 이사장은 계성여고와 숙명여대 무역학과를 졸업하고, 숙명여대 유아교육학 석사학위를 취득했다. 이어 동의대부속 동의어린이집 원장과 동의학원 상임이사를 역임했다.

취임식에 이어 효민갤러리에서 열린 사진전에선 내년 설립 60주년을 맞는 동의학원의 출발에서 지금까지 성장 과정과 동문들의 활약상 등 동의학원의 역사를 사진으로 만날 수 있다.

이날 취임식 행사는 화환 대신 ‘쌀화환’을 받았는데, 전달받은 쌀 450kg은 대학 주변 저소득층을 위해 기부할 예정이다.

한편 동의학원은 지난달 31일 열린 이사회에서 이인옥 이사를 제6대 동의학원 이사장으로 선임했다. 이 이사장의 임기는 지난달 31일부터 2029년 6월 10일까지다.

