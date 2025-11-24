네이버파이낸셜·두나무 합병…이해진·송치형 27일 공식 발표

국내 1위 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무와 간편결제 1위 사업자 네이버파이낸셜이 한솥밥을 먹게 된다.

24일 금융업계에 따르면 두나무와 네이버파이낸셜은 26일 각각 이사회를 열고 양사의 합병안을 의결할 예정이다. 다음날인 27일에는 네이버 제2사옥 ‘네이버 1784’에서 합병 관련 합동 기자회견을 연다.

기자회견에는 송치형 두나무 회장과 이해진 네이버 의장이 참석한다. 또한 김형년 두나무 부회장, 최수연 네이버 대표, 오경석 두나무 대표, 박상진 네이버파이낸셜 대표 등 양사 핵심 경영진도 참석할 예정이다.

양사의 딜은 포괄적 주식 교환 방식으로 진행될 것으로 예상된다. 두나무 주주들이 보유한 주식을 네이버파이낸셜 신주와 교환하는 형태로, 절차가 마무리되면 두나무는 네이버파이낸셜의 100% 자회사가 된다.

관건은 합병 비율이다. 시장에서는 현재 비상장 상태인 두나무의 기업가치를 약 15조원, 네이버파이낸셜을 5조원 안팎으로 추산하고 있다. 시장에서는 합병 비율이 두나무 1주 대 네이버파이낸셜 3주가 될 것으로 보고 있다.

