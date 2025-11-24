李 대통령, 남아공 동포들에 “본국 걱정하지 않게 노력”

주요 20개국(G20) 정상회의 참석 차 남아프리카공화국을 방문 중인 이재명 대통령이 현지 동포들을 만나 “본국 걱정을 하지 않도록, 자부심을 가질 수 있게 노력하겠다”고 말했다.

이재명 대통령이 23일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 샌튼 컨벤션센터에서 열린 동포 오찬 간담회에서 인사말을 하고 있다. 요하네스버그=연합뉴스

이 대통령은 23일(현지시간) 부인 김혜경 여사와 함께 요하네스버그 샌튼 컨벤션센터에서 가진 남아공 동포 오찬 간담회에서 “대한민국 국민으로서 본국이 뭐 하고 있나, 또 계엄하는 거 아닌가 걱정도 하고, 한류가 인기를 끌면 자부심도 느낄 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 또 “남아공 교민이 약 4000명 된다는데 대한민국 주인으로서 책임과 역할을 다할 기회를 정부가 제대로 마련하지 못한 것은 정말 문제라는 생각이 든다”며 “앞으로 대사관이든 영사관이든 해당 권역 재외국민 현황 파악이라도 정확히 하고, 투표나 이런 것들 좀 쉽게 할 수 있도록 편의도 제공하고, 한인회 구성과 활동을 정부가 지원하는 등 재외국민이 소외되지 않도록 해야 한다”고 강조했다.

이어 이 대통령은 “사실 전자투표를 해도 별 문제가 없다”, “정당 대표를 뽑을 때도 전자투표를 한다”, “안전성 문제도 대부분 해결된 것 같다”면서 “앞으로 재외국민 여러분께서 투표할 데가 없어 등록하고 투표하느라 1박 2일, 3박 4일씩 가는 일이 생기지 않게 노력하겠다”고 약속했다.

