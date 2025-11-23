“드디어 결혼?” 장도연, 웨딩 화보 공개…상대 정체에 팬들 ‘깜짝’

코미디언 장도연. 뉴스1

코미디언 장도연이 오랜 동료 양세찬과 함께 8년 전의 추억을 소환하며 ‘웨딩 화보’에 도전했다.

지난 22일 공개된 넷플릭스 예능 ‘장도바리바리’ 시즌3의 두 번째 에피소드 ‘추억 is 뭔들’ 편에서는 장도연과 양세찬이 서울 곳곳을 여행하며 과거 ‘코미디빅리그’ 시절의 한 장면을 다시 재현하는 모습이 그려졌다. 키 차이 때문에 장도연의 얼굴이 가려졌던 ‘레전드 웨딩 사진’을 다시 찍기로 한 것.

넷플릭스 ‘장도바리바리’ 갈무리

이날 장도연은 면사포를 쓰고 들꽃 부케를 들며 분위기를 완성했고, 양세찬은 능청스러운 표정으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

두 사람은 “마치 부부들이 ‘예전에 했던 거 해보자’ 하는 느낌”이라며 웃음을 터뜨렸고, 오랜 친구 사이에서 느껴지는 설레는 기류가 시청자들까지 미소 짓게 했다.

넷플릭스 ‘장도바리바리’ 갈무리

이번 회차에서는 두 사람의 현실적인 고민도 이어졌다. “혼자인 게 너무 익숙해졌다”는 고백과 함께 결혼에 대한 진지한 이야기를 나누는 장면이 공개돼 공감대를 자아냈다.

장도연은 과거 배우 손석구, 이준혁 등과의 ‘케미’로 화제를 모으며 ‘썸 장인’으로 불려왔다. 자신이 진행하는 유튜브 채널 ‘살롱드립’에서도 이동욱, 손석구 등과의 호흡으로 ‘케미 여신’이라는 별명을 얻은 바 있다. 이번엔 8년 전 동료 양세찬과의 ‘부부샷’으로 또 한 번 화제를 일으키고 있다.

한편, 1985년생인 장도연은 2007년 KBS 22기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 ‘개그콘서트’, ‘코미디빅리그’ 등에서 개그우먼으로 존재감을 알린 그는 탁월한 입담과 센스로 예능은 물론 진행자로서도 두각을 나타냈다.

최근에는 유튜브 채널 ‘살롱드립’, SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’, KBS 2TV ‘셀럽병사의 비밀’, 넷플릭스 ‘장도바리바리’ 등에서 MC로 활약하며 만능 엔터테이너로 자리매김했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지