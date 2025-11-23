직접 된장찌개 끓인 김혜경 여사 “K푸드 확산 노력” [G20 정상회의]

주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문한 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 22일(현지시간) 한인 여성들과 간담회를 갖고 “전 세계에 한식 문화가 제대로 확산될 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다. 현지 요리사들과도 만나 된장찌개 끓이는 방법을 시연하는 등 한국 문화 알리기에 공을 들였다.

이재명 대통령과 함께 남아프리카공화국을 방문 중인 김혜경 여사가 22일(현지 시간) 요하네스버그 주남아공한국문화원에서 열린 한-남아공 음식문화 만남 및 문화원 학생 격려 행사에서 참석자들과 된장찌개를 만들며 대화하고 있다. 뉴시스

김 여사는 이날 오전 요하네스버그에 있는 한식당에서 사회공헌과 문화교류 활동을 이어온 한인 여성들과 오찬 간담회를 가졌다.



김 여사는 참석자들에게 “여러분의 활동은 남아공 사회에서 ‘한국인’이라는 이름을 더욱 존중받게 만드는 소중한 기여”라고 강조했다.



한 간담회 참석자는 이 대통령의 건강을 걱정하기도 했는데, 김 여사는 “저도 늘 건강을 걱정해 조금 쉬어가며 일할 것을 권한다”면서도 “대통령께서는 ‘1년 전 얼음 아스팔트 위의 ‘키세스단’이 쉬엄쉬엄하는 대통령을 뽑은 것이 아니다’라며 기내에서도 잠을 아끼고 서류를 꼼꼼히 챙긴다”고 답했다고 전은수 대통령실 부대변인이 전했다. ‘키세스단’은 지난해 윤석열 전 대통령 탄핵 국면 당시 추위를 견디기 위해 은박 담요를 덮고 시위에 나선 이들을 이르는 말이다.

이재명 대통령과 함께 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국을 찾은 김혜경 여사(앞줄 가운데)가 22일(현지시간) 요하네스버그 주남아공한국문화원에서 열린 대한민국·남아공 음식문화 만남 행사에서 문화원 학생들과 하트 모양을 그리며 기념 촬영을 하고 있다. 요하네스버그=뉴시스

김 여사는 오후에는 주남아공 한국문화원에서 열린 ‘햇살 아래 익어가는 한식의 맛과 지혜’ 행사에 현지 셰프 10명과 함께 참석했다. 장을 활용한 대표 한식인 된장찌개 조리 체험 과정에서 김 여사는 현지 셰프들의 조리 과정을 살펴보며 한식 재료 활용법과 발효 장의 특징에 대해 설명을 듣고 의견을 나눴다.

