전남교육청, 학생독립운동·DJ정신 하나로 잇다

전남도교육청은 23일 목포종합경기장 일원에서 열린 ‘제96주년 학생독립운동기념 제38회 전남도교육감배 마라톤대회·2025 김대중 마라톤대회’가 1만여 명의 참가 속에 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

제96주년 학생독립운동기념 제38회 전남도교육감배 마라톤대회·2025 김대중 마라톤대회 참가자들이 힘차게 달려나가고 있다. 전남교육청 제공

올해 대회는 학생독립운동의 숭고한 역사적 가치와 김대중 전 대통령의 민주·평화·인권 정신을 함께 기리는 취지로 2개의 마라톤대회를 최초로 통합 개최한 것이 특징이다. 전남 교육가족의 참여도 대폭 늘어 지난해 1800여명에서 4731명으로 두 배 이상 증가했다.

전남교육청은 이번 행사를 단순한 체육행사가 아니라 교육·역사·공동체 가치를 결합한 ‘전남형 교육축제’로 기획했다. 학생독립운동 96주년을 기념하고, 김 전 대통령의 화합·포용 정신을 학생 교육에 접목하기 위한 취지다.

개회식에서는 삼계부사관고 관악부가 식전 공연을 펼쳤고, 학생 대표가 “학생독립운동의 정신을 잊지 않겠다”는 내용의 ‘우리의 다짐문’을 낭독해 참석자들의 큰 박수를 받았다. 김 전 대통령의 고향인 하의도에서 온 학생·교직원들도 소개돼 행사 의미를 더했다.

보조경기장과 3㎞ 지점 등 곳곳에서는 봉산초 사물놀이, 소림학교 음료 봉사, 교육지원청 교직원들의 자원봉사 활동이 이어지며 교육가족이 함께 만드는 축제가 완성됐다.

교육청은 학생 참가 비중이 높은 만큼 ‘안전’을 대회 운영의 최우선으로 두고 별도 안전대책을 구축했다. 경찰·지자체·의료기관과 협력해 종합경기장 주변과 3㎞·5㎞ 주요 코스에 안전요원을 집중 배치하고, 교육청 자체 안전요원 114명을 운영했다. 또 응급구조차 8대를 주요 지점에 배치해 돌발 상황에 대비했다.

대회장 안팎에서는 역사교육 연계 프로그램이 풍부하게 운영됐다. 주경기장 400m 트랙에서 학생독립운동 재현 퍼포먼스, 대형 전광판을 통해 학생독립운동 영상을 상영하고 ‘학생독립운동길’을 소개했다.

보조경기장에선 태극기 페이스페인팅, 브로치 만들기, 역사 퀴즈 등 체험 행사와 광주학생독립운동기념관 소장 자료 전시도 진행했다.

김대중 전남교육감은 “오늘 한 걸음 한 걸음에는 학생독립운동의 용기, 김대중 대통령의 평화 정신이 담겨 있다”며 “스포츠는 더불어 살아가는 공동체를 실천하는 가장 건강한 방식”이라고 강조했다. 이어 “앞으로도 학생과 도민이 함께 만드는 열린 교육축제를 지속 확장하겠다”고 말했다.

