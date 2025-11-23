대구 달서구, 공공 건물 태양광 자가발전시설 준공

대구 달서구는 공공 부문 친환경 에너지 전환을 선도하기 위한 태양광 자가발전시설을 설치하고, 달서구노인종합복지관에서 준공식을 개최했다고 23일 밝혔다.

태양광 자가발전시설이 설치된 달서구 노인종합복지관 모습. 대구 달서구 제공

이 사업은 달서구 학산공원 내 달서구노인종합복지관과 대한노인회 달서구지회 2곳을 대상으로 총 43.18킬로와트(kW) 규모 태양광 발전설비를 구축한 것이다. 이를 통해 연간 약 5만 5000kWh의 전력 생산과 온실가스 22.7t 감축이 기대된다고 구청 측은 설명했다.

이는 잣나무 7100그루를 심는 것과 같은 환경적 효과로 기후위기 대응에 실질적으로 기여할 전망이다. 달서구는 신재생에너지 융·복합사업을 지속해서 추진하며 에너지 자립 기반을 강화하고 있다. 특히 2026년 공모 선정으로 주택과 공공건물을 대상으로 한 태양광 보급 확대 정책을 이어가며 지속 가능한 미래 에너지 체계 구축에 속도를 내고 있다.

이태훈 달서구청장은 “이번 태양광발전시설 준공은 공공이 앞장서서 친환경 에너지 전환을 실천하고 있다는 상징적인 성과”라면서 “앞으로도 탄소중립 정책을 꾸준히 확대해 기후위기 대응을 선도하는 도시로 나아가겠다”고 말했다.

