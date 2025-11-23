전북도 기습 한파·폭설 대비 총력… 380개 시설하우스 사전 점검

전북도가 올겨울 기습 한파와 폭설 가능성이 높아짐에 따라 농업재해 예방을 위한 사전 점검 등을 강화하고 있다.

23일 전북도에 따르면 내년 3월 15일까지 ‘겨울철 농업재해 대책’ 기간으로 정하고 상황실을 운영하며 기상특보 전파와 피해 상황 파악, 응급복구 지원 등 종합 상황 관리에 돌입했다.

올해 1월 설 연휴기간 폭설로 전북 진안군 성수면 한 비닐하우스가 눈의 무게를 이기지 못해 무너졌다. 전북도 제공

기상 경보 발령 시 초동대응팀·재해복구팀·축산팀이 비상 체계로 전환해 24시간 대응을 유지한다. 14개 시군과 기상청, 유관기관 간 공조도 강화해 사전 대응 요령과 농업인 안전 정보를 상시 제공할 방침이다.

재해 취약 시설에 대한 사전 점검도 이미 마쳤다. 폭설·강풍에 취약한 시설하우스 380곳과 인삼 재배시설을 대상으로 구조물과 보온덮개, 난방 장비를 점검하고, 단동 하우스 보강 지주 비치, 차광막 제거 안내 등 피해 예방 홍보를 병행했다.

전북도는 올해부터 사전 예방 사업도 확대한다. 국가재난정보관리시스템(NDMS) 기반 ‘농업재해 현장 조사 시스템 구축’(3억9000만원)을 추진해 피해 조사 정확도를 높이고, ‘단동 하우스 보강 지주대 지원사업’(9억9000만원)을 통해 폭설·강풍 대응력을 높이고 있다.

실제 피해 발생 시에는 농작물 대파대·농약대, 농축산 시설 복구비, 가축 입식비 등 재난 지원금을 신속 지급하고, 농작물·가축 재해보험 처리도 속도감 있게 진행할 계획이다.

지난해 전북에서는 총 11건(1만4700㏊)의 의 농업재해가 발생해 복구에 472억 원이 투입됐다. 이 중 겨울철 재해는 3건(1704㏊)으로 피해액은 87억 원에 달했다.

전북도 관계자는 “기습 한파와 폭설은 농업 피해로 직결되는 만큼 사전 대비와 현장 대응이 무엇보다 중요하다”며 “농업인의 피해를 최소화하고 신속한 복구가 이뤄지도록 행정력을 집중할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지